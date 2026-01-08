Sacré Mister V, ses parodies de rappeurs nous manquaient, on l'avoue. Maintenant, le jeu est de deviner à qui pensait Yvick quand il a créé ses rappeurs fictifs !

L'humour est un exercice compliqué, à part pour la petite minorité de gens qui font rire "malgré eux", sans le vouloir, ce qui ne demande aucun effort. Etre humoriste, vouloir faire rire des millions de personnes avec un sketch, ça, c'est vraiment difficile. Mais à ce jeu-là, il y en a un qui s'en est toujours plutôt bien tiré : Mister V. Plus de 15 ans de carrière, vraiment très peu de flops à son actif, et une cote de sympathie toujours aussi forte auprès de tout le monde. Le youtubeur a fait son retour avec "Les 11 rappeurs à ne pas suivre 2", dans lequel il trolle à nouveau le rap game.

Et on peut le dire, c'est assez savoureux. Surtout à une époque où tout le monde se prend bien trop au sérieux alors que la plupart des rappeurs sont des menteurs. Ça nous ferait presque regretter l'époque de Fatal Bazooka (j'ai dit presque, abusez pas non plus). Mais on peut dire qu'Yvick a encore une fois bien fait le boulot avec son deuxième épisode des 11 rappeurs à ne pas suivre, dans lequel on retrouve pas mal de similitudes avec des rappeurs qui existent bel et bien dans le game.

A commencer, évidemment, par le Triangle des Bermudes, parodié en Le Cercle des Longs Shorts en toute fin de vidéo. Yanns, rendu célèbre par son "Clic Clic Pan Pan Pan", parodié en "Events", le rappeur qu'on invite à tous les baptêmes, enterrement, pots de départ,... D'autres sont plus difficiles à reconnaître, même si on semble reconnaître Osirus Jack dans Askip, mais aussi le jeune rappeur 2TH parodié en "Terrasse Chauffée". Bref, Mister V fait encore du très, très lourd.

Pour le reste, on ne peut que supposer : certains dans les commentaires disent que "Djeuns", c'est une parodie de La Fouine, que VentriLoco est une parodie de WarEnd, bref, on laisse chacun se faire sa propre idée. En tout cas, c'est globalement assez drôle, et il y a aussi des sketchs qui viennent de nulle part, comme "Keblanc" avec tous les skins, très réussi.