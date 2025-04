Travis Scott rend hommage à Kanye West malgré les polémiques : "Il m'a permis de vivre la création musicale"

Malgré tout, Cactus Jack n'oublie ce que Ye lui a apporté dans la musique.

Si Travis Scott est aujourd’hui l’une des figures majeures du rap mondial, il le doit en grande partie à un homme : Kanye West. Longtemps présenté comme son mentor, voire un grand frère artistique, Ye a joué un rôle fondamental dans l’ascension de Cactus Jack. Pourtant, la relation entre les deux artistes s’est fragilisée ces dernières années, notamment à cause des multiples pétages de câble de Kanye sur les réseaux sociaux.

Récemment, Kanye a annoncé sa rupture avec Bianca Censori, et il s’est mis à attaquer violemment ses anciens proches, leur reprochant de ne pas être présents à ses côtés dans les moments difficiles. Parmi eux, Travis Scott, qui aurait même unfollow son mentor sur les réseaux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Ye.

Malgré cette tension, Travis a surpris tout le monde lors d’une récente interview en rendant un hommage touchant à celui qu’il considère toujours comme un pionnier :

"Merde, mec. C’est l’oncle de ma fille. Ce gars m’a pris sous son aile quand j’étais jeune, j’avais genre 19 ans. Il m’a beaucoup appris sur la musique. Et ce n’était même pas juste des leçons, il m’a permis de VIVRE la création musicale. Créer de la musique avec lui, c’est ce qui m’a aidé à évoluer, à faire plein d’instrus… j’apprenais tout le temps."

Ces mots forts témoignent du respect profond qu’éprouve toujours Travis pour l’interprète de "Amazing", malgré les différends personnels et les polémiques qui entourent aujourd’hui l’artiste de Chicago. Plus qu’un simple hommage, c’est un rappel de l’importance des transmissions artistiques dans le rap, et de l’influence durable de Kanye sur toute une génération.