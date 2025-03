Kanye West pète un cable et insulte les enfants de Jay-z et Beyonce d'"attardés" !

Chaque jour est un nouveau dérapage pour Ye.

Chaque jour qui passe amène une nouvelle dinguerie de Kanye West. Actuellement, il se lâche sur X et n'hésite pas à attaquer son ex Kim Kardashian, tout en créant la polémique avec un feat entre sa fille North West et Diddy, qui est actuellement en prison. Cette collaboration a provoqué la colère et l'indignation des fans.

Mais ce n'est pas tout ! Récemment, Kanye West a aussi critiqué Kendrick Lamar et Playboi Carti, ce dernier n'ayant pas hésité à lui répondre "poliment" en lui demandant d'arrêter ses conneries.

Toutefois, son dernier coup d'éclat a choqué encore plus de monde. Ye, qui va selon lui, sortir un son antisémite, s'est attaqué à ses anciens amis, Jay-Z et Beyoncé, en insultant leurs enfants ! Dans une publication sur X, il a déclaré :

"Quelqu'un a-t-il déjà vu les cadets de Jay-Z et Beyoncé ? Ils sont attardés. Et c'est pourquoi l'insémination artificielle est une bénédiction. Avoir des enfants attardés est un choix."

Face à la vague de critiques, Kanye West a finalement supprimé son post, mais sans pour autant s'excuser. Il a expliqué sa décision en ces termes :

"Je tiens à ce que tout le monde sache que j'ai supprimé la publication sur la famille de Jay-Z et Beyoncé et celle de Jerry Lorenzo, car il y avait un risque que mon compte Twitter soit supprimé, pas parce que je suis quelqu'un de bien."

Une fois de plus, Kanye West déchaîne la controverse alors qu'il prépare la sortie de son nouvel album "Bully". Une stratégie qui consiste à attaquer tout le monde pour faire parler de lui, mais qui finit par dépasser les limites et exaspérer le public.