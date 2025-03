Kanye West en guerre avec Kim Kardashian pour ses enfants, mais aussi avec Kendrick Lamar

Par pitié que quelqu'un lui donne ses cachets...

Plus les semaines passent, et plus on se rapproche de la date de sortie du prochain album de Kanye West, "Bully". Et qui dit album qui arrive, dit aussi, comme depuis 15 ans, que Ye va se mettre à dire et faire n'importe quoi pour qu'on parle de lui, sinon il a sans doute peur de ne plus être numéro 1 juste grâce à sa musique. Mais depuis quelques semaines, ça commence à prendre des proportions encore inquiétantes, lui qui a mis en avant des symboles nazis, a affirmé être antisémite, et s'est remis à insulté la terre entière, même ses potes. Ces derniers jours, on franchit encore un cap, avec les menaces à Kim Kardashian, et les attaques envers Playboi Carti, ou encore Kendrick Lamar.

Ye threatens “war” against Kim Kardashian over trademarking their children’s names until they’re 18 after she blocked him from using North on a Diddy song. pic.twitter.com/PS2AJtxc3d — Buzzing Pop (@BuzzingPop) March 15, 2025

On commence avec le plus bizarre : les menaces envers Kim Kardashian, rendues publiques (on ne sait pas par quel miracle, encore un "mystère"... laquelle des deux stars a le plus intérêt à faire fuiter tout ça ?), à l'occasion d'une dispute autour de leurs enfants. Dans un échange de SMS, on voit Ye (en bleu), affirmer qu'il ne parlera plus jamais à la mère de ses enfants, qui a déposé le nom de ses enfants en tant que marques (avec l'accord de Kanye). Des marques sur lesquelles elle possède l'autorité jusqu'à leur majorité, ce qui lui a permis de refuser qu'ils fassent un featuring avec... P.Diddy.

Car oui, Kanye West voulait apparemment que sa fille North fasse un featuring avec Diddy. On ne sait pas encore pour quelle raison tordue il souhaitait jeter sa fille entre les pattes d'un prédateur comme Sean Combs, peut-être que c'est ça qu'il souhaite pour sa fille. Quoiqu'il en soit, Kim K a refusé, puisque c'est elle qui possède les droits sur les "marques" que sont leurs enfants (même ça, c'est gerbant en vérité). Et Kanye l'a donc menacée, en lui ordonnant de changer tout ça, sinon, ce sera la guerre, et "aucun des deux ne se relèvera d'une telle chute". Il déclare même qu'elle devra "le tuer".

Dans un registre un peu moins malsain, Kanye West s'est également attaqué à Kendrick Lamar, en disant dans un tweet qu'il avait détesté "Not Like Us", le célèbre diss track contre Drake avec le quel Kendrick a fait la une pendant tout 2024. Ce revirement soudain concernant Kendrick Lamar cache évidemment une double jalousie : déjà, Kanye aurait adoré être le gars qui a fait tombé Drake, il a même essayé à plusieurs reprises par le passé. Ensuite, Ye a visiblement un seum monstrueux de ne pas avoir été invité pour rappeur sur l'album de Playboi Carti, un des projets avec le plus de buzz de l'année, alors que Playboi est censé être son gars. Pendant que Kendrick Lamar, lui, est présent à 3 reprises sur le disque.

I HAAAAAATED NOT LIKE US — ye (@kanyewest) March 18, 2025

Bref, un Kanye West en guerre contre tout le monde dans le but de "stay relevant", comme disent les américains, avant la sortie de son album "Bully". Pas sûr que ça fonctionne encore une fois cette année, car il va loin, mais après tout, jusqu'ici, ça a marché à chaque fois, même lorsqu'il a juste organisé des sessions d'écoutes avec ses fans sans lâcher un mot pendant l'évènement.