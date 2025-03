Kanye West : Amber Rose affirme qu'il adore que ses potes fantasment sur sa femme

Kanye West a beau avoir été un grand génie musical par le passé, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de lui plutôt pour ses frasques ou pour les sapes que pour le son. Et dernièrement, comme le chanteur a annoncé la sortie d'un album dans quelques mois, tous les prétextes sont bons pour attirer l'attention, y compris se balader avec des t-shirts nazis. Pour l'instant, à part des insultes de la part d'un peu tout le show-business, il n'a pas récolté grand chose. Mais cette semaine, c'est à cause d'une de ses ex, Amber Rose, qu'on va parler de lui.

On savait que Kanye West avait un problème avec le sexe, lui qui s'était d'ailleurs confié au sujet d'une soi-disant "addiction" il y a quelques années, mais dont les problèmes ont l'air d'être bien plus profonds que simplement de la nymphomanie. Lors d'une interview, l'ancienne strip-teaseuse, et également ex-girlfriend de Ye, a fait des révélations assez troublantes sur la psychologique de Yeezus, lorsqu'on l'a interrogée sur ce qu'elle pensait de la relation de Kanye avec Bianca Censori :

Voilà qui expliquerait les accoutrements extravagants qu'il fait enfiler à ses compagnes lors de leurs apparitions publiques, ou même le début de sa relation avec Kim K, qui était devenue une sorte de "sex symbol" après la sortie de sa sextape avec Ray J. Elle explique aussi avoir accepté de jouer le jeu parce qu'elle était jeune, et qu'à l'époque, elle trouvait ça valorisant d'une certaine manière.

"@kanyewest did the same thing to me and Kim. He likes that men are drooling over his woman. That's what he's into. He wants all his friends to want to f*ck his girlfriend." - @DaRealAmberRose pic.twitter.com/gkP7A92TF1