Amber Rose : Kanye West trouvait que Nicki Minaj l'avait éteint sur "Monster"

Rose a toujours cru en Nicki !

L'ex-petite amie de Kanye West, Amber Rose, a affirmé que Yeezy avait avoué qu'il pensait que Nicki Minaj l'avait lavé sur sa chanson "Monster", extrait de son cinquième album studio “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”.

Le couplet de Nicki a servi de sujet de discussion pendant des années, à la fois pour sa carrière et pour le hip-hop dans son ensemble, beaucoup affirment qu'il s'agit de l'un des plus grands couplets de rap de l'histoire.



Lors d'une rencontre avec The Ringer's Higher Learning, Rose a déclaré qu'elle faisait continuellement de l'A&R pour tous ses petits amis et qu'elle était celle qui avait exigé que Ye mette la rappeuse du Queens sur la piste.

"J'ai mis Nicki sur "Monster". Il ne savait pas qui était Nicki à l'époque. J'ai demandé à Nicki d'aller au studio et je l'ai mise sur "Monster". Elle venait de commencer et je l'ai vu en studio et je me suis dit : "Oh mon dieu, cette s*lope a un putain de talent", et puis je suis retournée vers Kanye et je lui ai dit : 'Tu dois avoir cette fille Nicki dans "Monster"", et il m'a dit : "Qui ? Quoi? Non".'"

Elle a poursuivi en disant que Kanye voulait en fait que le couplet soit retiré de la chanson pendant un moment parce que c'était trop bon.

"Il a dit :" Comment diable as-tu amené une p*te qui m'a tué sur ma propre chanson ? " ."

Rose avait déjà raconté une histoire similaire alors qu'elle était invitée à Complex's Open Late en 2018, où elle a déclaré que Kanye avait été époustouflé par la contribution de Nicki.

"J'ai cru en Nicki depuis le début. J'étais avec Kanye à l'époque et je me disais : "Kanye, tu dois lui donner une chance, elle est si incroyable". Il a essayé et il l'a mise sur "Monster". Il était comme, "Merde, elle a tué cette merde"."

La mannequin de 38 ans s'était arrêtée à Higher Learning en partie pour discuter d'un nouvel album qu'elle a en préparation, même si elle a choisi de ne pas divulguer trop d'informations.

"Sachez simplement que ce n'était pas une chose du jour au lendemain. J'ai été silencieuse, exprès. Je me suis assise dans le studio jour et nuit. J'ai une bonne oreille.”

Découvrez l'interview complète avec Higher Learning ci-dessus.