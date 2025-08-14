Tory Lanez : les nouvelles preuves dans la fusillade sur Megan Thee Stallion finalement rejetées

Le rappeur canadien a perdu son appel, et devra probablement effectué l'intégralité de sa peine.

Ces derniers temps, Tory Lanez a vécu des semaines plutôt compliquées. Le rappeur canadien a en effet été agressé en prison, et a pris plusieurs coups de couteau, à la suite desquels il a dû être transféré à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger, cependant, sa bataille judiciaire qui l'oppose à Megan Thee Stallion est toujours en cours. Alors que son équipe d'avocats avait mis en avant de nouveaux éléments dans l'affaire, ceux-ci viennent d'être refusés, et la décision est apparemment irrévocable.

Il y a environ 3 mois, les avocats de Tory Lanez ont mis en avant une déclaration de l'ancien garde du corps d'une amie très proche de Megan Thee Stallion, qui était présente ce soir là. Selon le garde du corps, Kelsey Harris, l'amie de Megan, a déclaré au téléphone que c'était elle qui avait tiré sur sa pote à 3 reprises, et que Tory aurait simplement essayé de lui prendre l'arme des mains. Forcément, l'équipe juridique de Tory a donc tout fait pour inclure ces nouveaux éléments au dossier, contenant ce témoignage, ainsi que celui de son propre chauffeur, qui n'ont pas été utilisés dans le jugement initial.

Malheureusement, les juges ont décidé de ne pas inclure ces nouveaux éléments dans la procédure d'appel lancée par Tory Lanez et son équipe. Cependant, ses arguments seront tout de même écoutés lors d'une audience qui aura lieu le 18 août au tribunal de Los Angeles. On vous tient au courant si jamais il y a du nouveau dans cette affaire.