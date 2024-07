Tory Lanez : les coulisses de son album enregistré en prison

Il annonce la sortie de nouveaux titres chaque semaine.

Incarcéré depuis le mois de septembre 2023 après avoir tiré sur Megan Thee Stallion, Tory Lanez n’abandonne pas son public. Le rappeur canadien a trouvé une solution pour enregistrer de nouveaux morceaux depuis sa cellule. Une annonce qui tombe en même temps que la sortie de deux titres inédits.

Alors qu’il purge actuellement une peine de 10 ans de prison, Tory Lanez ne peut s’empêcher de créer de la musique. Le rappeur canadien a dévoilé plusieurs titres jamais dévoilés au grand public depuis son incarcération en septembre 2023. Sur les réseaux sociaux, il publie alors une vidéo où il annonce une bonne nouvelle à ses fans. Ils vont enfin avoir le droit à de la nouvelle musique. "Mon ingénieur et moi avons enfin compris comment enregistrer de la musique sur le téléphone de la prison et garder la qualité aussi professionnelle que je l'avais dans la rue, déclare-t-il. C'est fini. J'ai craqué le putain de code, mec. Ça signifie que même ces murs de prison ne peuvent pas m'empêcher de sortir de la nouvelle musique. C'est fou !" Tory Lanez annonce alors la parution de morceaux chaque semaine sous le format "Prison Tapes", à commencer par "Cell 245" et "Wish I Never Met You".

"C'est le premier du genre et bien que Dieu m'ait déjà montré que ce moment n'est que temporaire, il témoigne du fait que peu importe où ils me mettent, ils ne peuvent pas verrouiller mon esprit, mon ambition, mon âme, ma passion ni mon destin !", conclut Tory Lanez. Pour rappel, le rappeur a été condamné à une peine de dix ans de prison en août 2023, après la plainte déposée par son ex-petite amie Megan Thee Stallion. Tory Lanez lui a en effet tiré dessus suite à une dispute durant une soirée en 2020.