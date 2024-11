Hatik : il dévoile son duo avec Vitaa

Hatik fait son grand retour avec un troisième album, inspiré de sa paternité. Il partage notamment un duo avec la chanteuse Vitaa.

Hatik est de retour dans les bacs, avec un troisième album légèrement différent. En effet, ce disque, intitulé “+1” est beaucoup plus lumineux et joyeux que ces précédents albums. Et pour cause, sa vie a été complètement chamboulée, depuis sa rencontre avec la chanteuse et influenceuse de 28 ans, Leïla AD. Le couple vient d’ailleurs de donner naissance à leur premier enfant. L’artiste s’est confié à ce propos au magazine Gala :

“Je n’avais aucun doute sur nos sentiments et, depuis des années, je voulais fonder une famille. Le bébé est arrivé comme une belle surprise, et j’ai l’impression d’encore plus profiter de la vie. Même avec une poussette !”.

Il ajoute :

“Mes auditeurs m’ont souvent fait savoir que je les accompagnais dans leurs moments de tristesse et là, je veux les accompagner dans des moments plus gais”.

Hatik a donc décidé de faire une nouvelle surprise au public, en présentant un autre extrait de “+1”. Et il s’agit de son duo avec Vitaa, intitulé “Bye”. Fruit du travail de Renaud Rebillaud, ce titre évoque une histoire d’amour tumultueuse. En outre, Hatik est actuellement en tournée, aux quatre coins de la France. Espérons que Vitaa sera présente sur scène, à ses côtés !

La célébrité n’est pas toujours simple à gérer

Hatik continue de multiplier les projets. Après le succès de son dernier disque, intitulé “Niyya”, la parution de ce troisième album est accueillie avec bonheur par les fans. Néanmoins, cette soudaine notoriété a été difficile à vivre pour Hatik :

“Je ne cherchais pas ça, et je me suis replié sur moi-même. […] Je me faisais même livrer mes courses pour ne pas sortir, c’était trop pour moi !”.

Finalement, c’est Amel Bent qui a aidé le rappeur a accepter sa nouvelle vie :

“Elle m’a dit d’accepter cette nouvelle normalité. Elle a ajouté que, sinon, j’allais lutter toute ma vie comme un hamster qui refuse de tourner dans sa roue […], [et] m’épuiser en vain”.

Aujourd’hui, Hatik est un homme et un artiste comblé, en paix avec lui-même !