Future et Metro Boomin dévoilent les raisons du clash avec Drake

Metro Boomin assume un peu, par contre, Future parle un peu chinois.

Le plus gros évènement rap US de 2024

SI les clashs dans le rap US sont assez fréquents, en général, deux têtes d'affiche essaient d'éviter le plus possible de s'affronter, car les risques sont trop énorme en cas de défaite pour l'un ou pour l'autre. Pourtant, en 2024, on n'aura parlé que du clash entre Kendrick Lamar et Drake, les deux plus grosses stars du game US. Un clash visiblement remporté par Kendrick Lamar, qui aura fait énormément de bruit, et qui avait débuté après une phase de K.Dot sur le morceau "Like That" de Future et Metro Boomin. Deux artistes qu'on aura que très peu entendu par la suite, bizarrement... A cause de la peur ? Aujourd'hui, Metro et Future ont tenté d'expliquer les raisons du clash avec Drake, plus ou moins honnêtement

Metro Boomin assume

Dans une interview pour le célèbre médi GQ, qui a couronné Metro Boomin et Future comme les deux hitmakers de l'année 2024, le producteur Metro Boomin a tenu à s'expliquer en révélant pourquo il a accepté que le clash commence sur son projet, sur un de ses morceaux.

Drake et moi, on avait un problème perso, et pour info, ça ne concernait pas du tout une meuf ni rien de ridicule dans ce style. Il a fait quelque chose qui m'a vraiment blessé et déçu.

Quant à la rumeur selon laquelle il serait un génie du mal qui a préparé ses deux albums depuis deux ans pour envoyer un gros doigt d'honneur à Drake, il a tenu à la balayer :

Les gens pensent vraiment qu'on s'est assis pendant deux ans, en faisant deux albums pour dire "nique ce gars" ? Mais qui fait ça, mec. Vous pensez vraiment qu'on va consacrer autant de temps, d'efforts et de ressources pour juste insulter un gars sur un album ? En faisant exploser les budgets ?

Il explique ensuite pourquoi il s'est mis à attaquer Drake sur les réseaux pendant le clash, notamment via Twitter :

Maintenant, c'est vrai que je me suis lâché sur Twitter, et je le regrette. J'aurais dû être plus fort que ça. Ça ne me ressemble pas. Mais au bout d'un moment, je ne rappe pas, tu vois ? Donc tu vas juste me chier dessus dans tous tes morceaux... Je ne vais pas laisser passer, donc ouais, je vais tweeter sur toi.

Des paroles assez claires, même s'il n'a finalement pas révélé le motif profond du clash avec Drake. Par contre, du côté de Future, ça se cache...

Future se cache

On avait eu l'info il y a quelques jours : Drake et Future se seraient "réconciliés", ou au moins ils se sont parlés au téléphone dans le but d'apaiser les tensions, chose qui semble avoir fonctionné. A tel point que Future aurait même oublié qu'il y avait eu un clash :

Il y avait un beef ? Je ne savais même pas qu'il y avait eu un beef. Je n'étais aps au courant qu'il y avait quelque chose entre eux. Je n'ai jamais participé à des battle de rap, mec.

Selon le journaliste, Future aurait lâché cette phrase avec un petit sourire en coin. Le rappeur explique cependant qu'il aurait pu être énervé, puisqu'il en avait toutes les raisons, lui qui n'était même pas mentionné comme un membre du "Big 3", la phrase qui a servi à allumer le feu du clash. Il avait donc un peu l'impression de se faire reléguer en Ligue 2 sur son propre morceau pendant que les grands prenaient toute la lumière, qu'il s'agisse de Kendrick ou de Drake et J.Cole. On n'aura donc pas la vérité sur cette histoire !