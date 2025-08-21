SDM a désormais sa propre loge au Parc des Princes

Ocho s'est payé une belle loge dans les tribunes de son club de cœur, le PSG.

Cela fait maintenant plus de 30 ans que le football et le rap FR entretiennent des liens très étroits. On se souvient notamment de moments d'anthologie, comme le Planète Rap de Thierry Henry avec Sinik. Cette année, ce lien entre rap et foot a pris une dimension encore supplémentaire avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, fêtée à grands coups de "Dolce Camara" diffusé à fond dans les enceintes du Parc des Princes. Ce n'est donc pas étonnant de voir SDM s'offrir une loge à l'année dans le stade mythique du PSG !

Pas étonnant, mais c'est quand même une première pour un artiste de rap français, le fait de se payer une loge à l'année dans les tribunes d'un stade de football. Il faut dire que le budget est plutôt conséquent : entre 230 000 et 280 000 euros de loyer annuel pour avoir sa propre loge dans les travées du Parc des Princes, selon différentes sources. SDM a donc posté une vidéo dans laquelle on le voit avec un grand sourire, en train de visiter sa loge, où son nom est affiché au-dessus de l'entrée. On imagine que ça devait être un vrai rêve de gosse pour lui, et on le félicite pour tout ça.

Car cette loge, il l'a évidemment payée grâce à son incroyable succès dans la musique, lui qui a cartonné avec ses trois projets "Ocho", "Liens du 100" et "A la vie à la mort", mais aussi avec ses featurings mythiques comme "Dolce Camara". Un morceau sur lequel plusieurs joueurs du PSG ont célébré leur victoire en Ligue des Champions, notamment Désiré Doué. Du coup, pour tous ceux qui vont au Parc cette saison, vous aurez peut-être la chance de croiser SDM dans les tribunes.