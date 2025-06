Niska, DJ Snake, Luis Enrique qui danse le Charo : les meilleurs moments du show au Parc des Princes

L'air de rien, cette victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est aussi, un peu, une victoire pour le rap parisien.

Ça y est, c'est fait. Enfin. Après presque 15 ans de malchance, de remontada, de défaite contre les U17 de Manchester United, de blessures à répétition de Neymar et de Verratti, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire, et avec la manière : une fessée 5/0 infligée à l'Inter Milan. Un véritable soulagement pour tous les fans du club, qui ont laissé explosé leur joie, et notamment pas mal de rappeurs qu'on a vu passer sur les Champs avec tout le monde. Hier, c'était DJ Snake qui se chargeait de fêtait le sacre du PSG au Parc des Princes, et il s'est passé beaucoup de choses.

Beaucoup de choses qui peuvent avoir un rapport assez proche avec le rap français, notamment ! Car DJ Snake est lui-même un gros fan de rap, et du PSG, et pour fêter cette Ligue des Champions comme il se doit, il a appelé Niska en renfort pour mettre le feu à la soirée. Mission accomplie, notamment grâce au nouveau morceau des deux artistes, "PSG Boyz Freestyle", sorti spécialement pour l'occasion. Un titre interprété en live dans une ambiance de folie, avec une petite scéno sympa, quelques flammes, bref, une belle surprise pour les fans du PSG et de Niska.

LE NOUVEAU SON DE NISKA X DJ SNAKE PERFORMÉ CE SOIR AU PARC DES PRINCES "PARIS MA VILLE EST MAGIQUE"

Mais c'était loin d'être le seul moment rap FR de la soirée. Une autre image forte qui a sûrement marqué les fans, c'est Luis Enrique en train de faire la danse de "Matuidi Charo", rendue célèbre à la fois par Niska, mais aussi par le footballeur lui-même, Blaise Matuidi, avec ses célébrations légendaires après ses buts. Ça montre d'une part que le coach connaît vraiment la culture du club, même son histoire très récente, mais aussi que ce banger de Niska est vraiment parfait pour ce genre d'occasion.

Enfin, d'autres moments bien "rap français" ont eu lieu dans la soirée, notamment aux moments des entrées des joueurs, qui avaient tous choisi un morceau différent pour entrer dans le stade sous les applaudissements du public. Evidemment, l'entrée qui a eu le plus de flow, c'était celle de Désiré Doué sur "Dolce Camara" de SDM et Booba. Une entrée tout en egotrip, bien méritée pour celui qui a clairement été l'homme fort du PSG pendant cette finale et cette deuxième partie de saison alors qu'il est encore tout jeune. Voilà qui nous promet des belles choses avec les Bleus lors de la Coupe du Monde en 2026 !

Bravo aux joueurs, au coach, bravo au PSG, bravo aux fans pour leur soutien, c'était un sacré weekend fort en émotions !