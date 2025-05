Niska : L'artiste fait une vente aux enchères pour la construction d'un orphelinat au Congo !

Le rappeur à le cœur sur la main !

Niska met sa notoriété au service d’une noble cause. L’artiste de 31 ans, connu pour ses tubes aux millions de vues et récemment clashé par Booba, prouve qu’il ne se limite pas aux clashs ou aux punchlines. Cette fois, il agit concrètement pour changer les choses à son échelle, en lançant une vente aux enchères exceptionnelle pour financer la construction d’un orphelinat au Congo, son pays d’origine.

Et fidèle à son image, le rappeur ne fait pas les choses à moitié. Pour l’événement, Niska a mobilisé de nombreuses personnalités du rap et du sport, réunissant une collection de lots rares et prestigieux qui vont faire vibrer les fans.

Parmi les pièces les plus convoitées, on retrouve :

Un maillot du Real Madrid signé par Zinédine Zidane ,

Des mitaines officielles signées par Nassourdine Imavov ,

Un maillot du PSG signé par toute l’équipe ,

Le même pour l’Olympique de Marseille ,

Le disque de platine de Tiakola pour BDLM Vol.1,

Deux places VIP pour le concert de SDM avec accès backstage ,

Un maillot de Chelsea signé par Wesley Fofana ,

Un de l’équipe de France signé par Alphonse Areola ,

Un autre signé par Randal Kolo Muani ,

Deux places VIP pour un match de Ligue des Champions ,

Le disque de platine Tititi de Gradur x Rsko et SDM ,

Deux places VIP pour un concert de Gims ,

Le triple disque de diamant du tube “Jolie Bébé” avec Naza ,

Et même deux places VIP pour un match du PSG.

Une liste impressionnante qui montre l’ampleur de l’événement et la solidarité du milieu urbain pour une initiative humanitaire. La soirée s’annonce comme un moment unique, entre générosité, musique et émotions, où le rap et la solidarité ne font qu’un.

Très actif en ce moment, Niska, qui s’est récemment fait un beau cadeau personnel, n’en oublie pas pour autant les autres. Avec cette opération caritative, il prouve que le succès peut aussi servir de levier pour changer des vies.