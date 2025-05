SDM en feu après la victoire du PSG face à Arsenal : "Appelez Christophe Maé, il est là le bonheur !"

Le rappeur n'a pas caché sa joie après la qualification du PSG en Ligue des Champions.

Paris est en fête après la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, décrochée face à Arsenal à l'issue d'un match plutôt tendu. Les parisiens avaient une longueur d'avance grâce à leur but inscrit au match aller, mais ça n'a pas empêché tout le monde d'avoir un peu peur pendant cette deuxième rencontre. Heureusement, Paris a pu compter sur un Donnarumma des grands soirs, et des joueurs qui ont su profiter de leurs occasions pour marquer. Et s'il y a bien un rappeur à qui cette victoire fait plaisir, c'est SDM.

Le rappeur était littéralement en feu pendant toute la soirée, mais après le coup de sifflet finale, c'est carrément parti en feu d'artifice. SDM a laissé éclater sa joie et ça fait plaisir à voir. D'abord à l'endroit où il a vu le match, puisqu'ils ont mis une sacrée ambiance avec ses potes. Dans une vidéo postée par le rappeur sur ses réseaux sociaux, on peut le voir exploser avec son équipe.

Merci Paris, il est là le bonheur ! Appelez-moi Christophe Maé. Il est là le bonheur, il est là le bonheur ! Allo Christophe, il est là le bonheur ! Merci Paris, on y va en finale !

Une belle ref à Christophe Maé, qui appréciera on en est certains. Mais la fête a continué longtemps pendant le reste de la soirée. On a notamment pu le voir dans les rues de Paris, haut-parleur à la main, en train de gueuler des chants à la gloire du PSG. Il faut dire que le club de la capitale l'a bien mérité, après tant d'années de souffrances, de remontada, de manque de chance. Même la finale pendant la LDC Covid n'avait forcément pas autant de saveur, puisque les supporters étaient interdits dans le stade à l'époque.

On se donne donc rendez-vous le 31 Mai prochain, à Munich, peut-être pour écrire une nouvelle ligne importante dans l'histoire du club !