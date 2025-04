SDM en direct de Bercy pour le clip de "ALVALM"

Un SDM en full célébration, qui nous livre une énorme perf.

SDM a achevé son ascension. Evidemment, il pourra encore aller plus haut, en continuant à charbonner, à explorer de nouveaux univers, mais en tout cas, il est déjà plus ou moins au sommet du rap fr. Une ascension qui lui aura donc pris 4 ans, entre la sortie de son premier album et son statut de star actuel. Forcément, ça vaut le coup de se poser 5 minutes et de célébrer, et c'est exactement ce que le rappeur a décidé de faire avec le clip de "ALVALM". Une vidéo tournée lors de ses concerts à Bercy, avec une ambiance de malade, que ce soit dans les loges, sur scène ou dans la fosse. Un succès bien mérité pour Ocho, longue vie à lui !