Kanye West officialise sa rupture avec Bianca, qui aurait voulu le faire interner

C'est une nouvelle page qui se tourne pour Kanye West.

On n'est pas très rassurés par le mood de Kanye West en ce moment. On a un peu rigolé, ces dernières semaines, avec ses déclarations complètement folles sur Twitter, dans lesquelles il insulte Kendrick, complimente Drake (pourtant ils sont toujours en beef), affirme être nazi et veut faire collaborer sa fille avec P.Diddy. Un grand n'importe quoi, qui nous rappelle les pires heures de sa carrière, lorsqu'il avait été interné de force en 2016. Même ses proches semblent le lâcher progressivement, comme sa compagne Bianca Censori, qui l'a apparemment quitté.

C'est Kanye West lui-même qui a officialisé l'information, qui reste donc à prendre avec des pincettes car Yeezus raconte n'importe quoi ces derniers mois. Vous vous souvenez, on vous parlait d'un projet surprise de Kanye censé sortir il y a quelques jours. Un album toujours pas sorti, mais qui pourrait finalement arriver le 8 avril, et dans lequel on retrouve une chanson nommée "Bianca", qui a fuité sur le web. Dans le titre, le rappeur révèle que sa go l'a quitté, et quand il explique pourquoi, on la comprend un peu.

Il explique notamment que sa femme aurait essayé de le faire interner, et qu'elle a fui à cause de ses tweets insultants postés tous les jours depuis plusieurs semaines. Un comportement qui lui a fait peur, elle est donc partie. Kanye West révèle également dans la chanson qu'il la traque avec une application, et ça aussi, c'est assez flippant comme comportement. Bianca Censori, quant à elle, n'a toujours pas communiqué, et à vrai dire, on s'en fout un peu.

On espère juste que Kanye West ne va pas finir par tomber au fond du trou comme il l'a fait il y a quelques années, car même s'il est complètement fou, il a l'air d'avoir vraiment besoin d'aide.