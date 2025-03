Suge Knight pense que Kanye West devrait "prendre une raclée" pour ce qu'il a dit sur les enfants de Jay-Z

On ne sait pas pourquoi, mais l'ancien boss de Death Row a donné son avis sur le "problème Kanye West".

On a bien rigolé, mais tout le cirque autour de Kanye West commence à nous fatiguer, et ça fait déjà des années que ça dure. Plus que nous fatiguer, ça nous fait même de la peine, parce qu'on sait qu'il a une maladie mentale et que les gens qui font du business avec lui devraient l'inciter à se faire soigner plutôt que de le pousser de plus en plus loin dans sa folie en espérant lui gratter quelques dollars au passage. Car il risque de lui arriver des problèmes, et Suge Knight vient d'ailleurs plus ou moins de le menacer.

Toujours en prison pour meurtre, l'ancien boss de Death Row était encore invité du podcast The Art Of Dialogue dans lequel il est revenu sur les récentes déclarations de Kanye West :

Il faut que je parle à Kanye. On ne doit jamais, jamais manquer de respect aux enfants. Tu ne parles pas des gosses de Jay-Z et Beyoncé en disant qu'ils sont attardés. Ce n'est pas drôle pour moi, pour personne. Il a besoin que quelqu'un lui mettre une bonne raclée à l'ancienne. Je tiens les gens de la communauté noire, de la culture hip-hop, en plus haute estime que ça... On a fait un sacré bout de chemin en tant que peuple Noir, en tant qu'esclaves, pour finir par se moquer des enfants des gens ou des personnes handicapées mentales.

Evidemment, on est 100% d'accord avec ce que Suge Knight vient de dire, même s'il n'avait peut-être pas besoin d'aller jusqu'à parler de l'esclavage. En tout cas, on dirait que la prison semble avoir fait du bien au boug, lui qui est passé en mode philosophe depuis quelques semaines, alors qu'avant, il était plutôt du genre à rouler sur les gens en marche arrière pour les achever...