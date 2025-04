Kanye West : un album surprise prévu pour aujourd'hui ?

Le rappeur controversé pourrait bien drop un projet surprise dans les heures qui viennent.

Il est clairement devenu le roi de la polémique en l'espace de quelques mois. Kanye West avait déjà fait beaucoup parler par le passé, notamment lors de son soutien affiché à Donald Trump, et de ses propos sur l'esclavage ou ses dérapages antisémites. Mais ces dernières semaines, c'est complètement parti en vrille, avec des insultes pour tout le rap game (surtout Kendrick Lamar et J.Cole), des t-shirts avec des croix gammées, des revendications nazies, puis des excuses, et un incroyable déguisement du KKK lors de sa dernière interview. Mais il va refaire parler la musique, avec un nouvel album qui pourrait être disponible aujourd'hui.

Rien n'est sûr, évidemment, puisqu'on parle de Kanye West et qu'il pourrait changer d'avis dans la minute qui suit. Mais il a également annoncé la sortie d'un nouvel album, nommé "WW3", qui devrait donc bientôt être sur toutes les plateformes. Un projet de 11 titres dont il a également dévoilé la tracklist, et qui devrait pas mal faire parler, puisque certains des morceaux ont de stitres assez provocants, comme "Free Diddy", "Heil Hitler", "Hitler Ye and Jesus", "Cosby" ou encore "Nitrous".

Donc globalement, des délinquants sexuels présumés, des nazis, et de la drogue, cet album de Kanye West s'annonce haut en couleurs, comme souvent avec le rappeur. Pour l'instant, aucune trace du projet sur les plateformes, mais la date de sortie (4 avril) a été révélée par DJ Akademiks et pas par Kanye lui-même, donc prudence... On vous tient au courant si ça bouge !