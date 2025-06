L2B, Yamê, James Loup, Clara Charlotte... Les sorties RAP FR de la semaine !

Et il y a encore des beaux noms !

C’est samedi, et comme chaque semaine, le rap français nous a offert de belles surprises ce vendredi ! Si tu cherchais de quoi ambiancer ton week-end, entre bangers et vibes estivales, t’es au bon endroit. Voici notre tour d’horizon des sorties RAP FR à ne pas manquer cette semaine.

L2B – Nés pour Briller : Book III

On commence fort avec L2B, qui vient de boucler sa trilogie "Nés pour Briller" avec un Book III dédié à IDS. Après deux premiers volets couronnés de succès (dont un disque d'Or), cette dernière partie garde l’essence du groupe : de la mélodie, du soleil, mais avec une touche plus trap grâce à la présence marquée de IDS, kickeur hors pair. Une belle manière de clôturer l’arc "Nés pour Briller" et de marquer le coup avant, peut-être, une nouvelle ère pour le collectif.

Yamê – EBEM

Toujours plus fort, Yamê revient avec un nouvel album intitulé "EBEM". Sur 14 titres, le rappeur de 32 ans impose une fois de plus son style inimitable et surtout sa voix reconnaissable entre mille. Pour accompagner la sortie, il a balancé un court-métrage sur sa chaîne YouTube, de quoi plonger pleinement dans son univers musical et visuel. Un projet riche, introspectif, et à la production léchée. Un must-listen.

James Loup – 50% pour maman

Repéré dans la dernière saison de Nouvelle École, James Loup sort son projet "50% pour maman", une sorte d’EP de 7 titres dans lequel il confirme son aisance technique et sa sensibilité. Le projet oscille entre kickage pur et mélancolie maîtrisée, fidèle à ce qu’il avait déjà laissé entrevoir dans l’émission. Une très belle surprise.

Clara Charlotte – Déclaration

Autre révélation de Nouvelle École, Clara Charlotte dévoile "Déclaration", un EP de 6 titres tout en douceur et élégance. Des morceaux parfaits pour accompagner les nuits d’été, portés par une voix envoûtante et une plume sensible. Une artiste à suivre de près !

Et en vrac, d’autres belles sorties :

Isha revient avec "Drôle d’oiseau" , toujours aussi profond et authentique.

Nash nous offre "Komorebi" , un projet lumineux aux influences variées.

Mandyspie dévoile "Minuit moins une" , un projet qui mêle expérimentation sonore et lyrisme brut .

Et enfin, Aamo débarque avec "Signaature", un opus prometteur qui montre tout son potentiel.

Que tu sois team trap, rap mélodique, ou encore projets conceptuels, cette semaine a de quoi satisfaire tout le monde. Alors, bonne écoute et bon week-end, en mode 100% rap français !