Leto, MIG, Fresh LaDouille, 63OG : les sorties rap FR de la semaine

Une semaine bien street pour les sorties dans le rap français !

Nouvelle semaine pleine de sorties dans le rap français, en ce beau mois de juin au temps un peu dégueulasse. Les rappeurs sortent tous leurs projets tour à tour, en espérant que leurs sons tourneront dans les voitures, les téléphones et les soirées pendant tout l'été. Après une semaine dernière un peu "All Stars", avec de gros vendeurs qui sortaient leur projet (Damso, Ven1, Kekra, Bouss, Theodora,...), on retourne au cœur de la street cette semaine.

On commence évidemment par Leto, qui nous sort un "EP avant l'album" de dix titres, à croire que le rappeur parisien a vraiment beaucoup de choses à dire. Un EP dans lequel on retrouve l'artiste en mode défonçage d'instru, pas trop dans la mélo, et on va pas se mentir, c'est clairement dans ce mood qu'on le préfère. On reste dans la street d'Ile de France, avec Fresh LaDouille, qui nous dévoile son album "Les Mains Sales", et MIG qui fait plaisir à ses fans avec son premier projet depuis 2023, "Tout ou rien".

Des artistes un peu moins connus, mais très doués également, ont aussi décidé de sortir du bois en ce début de mois de juin. On pense notamment à 63OG, qui continue à faire du sale avec son nouveau projet "6TR9C9", un projet au son brut, qui va ravir les amateurs de rap underground. Okis et Mani Deïz ont également uni leurs forces pour nous sortir un projet très abouti, "Double Crème", pour les plus gourmands. Babysolo33 a aussi dévoilé un projet qui va faire kiffer les grands romantiques, "Life Of Giulietta", un projet rempli d'émotions.

8Ruki, toujours aussi productif, est déjà de retour avec un nouveau projet bien dense, qui va faire kiffer ses fans : "PoweredByRuki FREE I.A", la suite de ses précédents projets. On terminera cette liste en mentionnant le très bon projet de Baby Neelou, "La couleur de la toile", sur lequel on retrouve de sacrés invités comme Oldpee, Prince Waly, ou Gapman. Mais aussi Benjamin Epps qui sorti le deuxième volume de "Enfant sacré de Bellevue", pour les amoureux de kickage et d'esprit hip hop. Bonne écoute les fanatiques !