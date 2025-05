Damso, Kekra, Ven1, Bouss, Theodora... Voici les sorties de la semaine RAP FR

Quelle semaine encore pour le rap français !

Et c’est reparti pour un tour des projets de la semaine, et on a du lourd encore une fois. On est bientôt en été, donc c’est le moment ou jamais pour les rappeurs de nous pondre des sons qu’on ira écouter à la plage en juillet et août !

Tout d’abord, comment ne pas mentionner l’album de Damso teasé depuis 2 ans avec "BEYAH". Après la sortie mitigée de "J’ai Menti", le rappeur belge a décidé de mettre tout le monde d’accord avec un projet qui mélange tous ses albums précédents : du sale, de la mélo, et des bonnes punchlines (coucou Booba). Un album qui sera à réécouter pendant les prochaines semaines, mais nul doute qu’il sera certifié comme ses projets précédents.

Ensuite, deux rééditions ont aussi marqué cette semaine : Kekra avec "Vréel 4" et Theodora avec "Mega BBL". Deux albums déjà très aimés du public, et leurs rééditions ne font que confirmer les attentes de leurs fans respectifs. Mention spéciale pour Theodora qui a sorti un feat avec Jul, qui risque fort d’être l’un des sons de l’été !

De son côté, Bouss a également livré la réédition de "Et si j’échoue", confirmant encore une fois tout l’étendu de son talent. Un projet cohérent qui mérite qu’on y prête une oreille attentive.

Enfin, celui qu’on attendait de pied ferme cette semaine, c’est Ven1 avec "Nichen". L’un des rappeurs à suivre en 2025, et il vient de nous le prouver avec un projet très solide, à la fois cohérent, original et percutant. Il montre encore une fois qu’il a tout ce qu’il faut pour marquer le rap francophone.

Bref, cette semaine, la scène rap FR continue de nous gâter avec des sorties puissantes, de quoi mettre à jour vos playlists d’été !