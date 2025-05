Damso attaque Booba sur son dernier album, Booba riposte !

Dems a décidé enfin de répondre à B2O en morceau !

Damso est enfin de retour ! Après plus de trois ans de tease, le rappeur belge a dévoilé son nouvel album "BEYAH", un projet très attendu qui fait déjà grand bruit dans le game. Les premiers retours sont dithyrambiques, certains fans n’hésitant pas à crier à l’album de l’année. Si l’avenir nous dira s’il mérite ce titre, une chose est sûre : Damso n’a pas déçu. Il réussit même à reconquérir une partie de son public, refroidi par son précédent projet "J’ai Menti".

Pour accompagner la sortie de l'album, l’artiste a publié le clip de "Impardonnable", l’intro mélancolique qui donne le ton. Un morceau introspectif… mais aussi piquant. Car dans ce titre, Damso attaque son ancien mentor, Booba, avec des punchlines acérées qui ne sont pas passées inaperçues.

Il balance notamment :

"Ils sucent pour être repostés ou retweet par un tis-mé frustré Outre-Atlantique"

Une référence directe à Booba, exilé à Miami, et connu pour ses clashs quotidiens sur X (ex-Twitter). Le genre de pique qui fait mouche.

Et Damso enchaîne :

"T’es en compétition tout seul, mais bon, bravo quand même / J’te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes."

Une manière de dire que Booba se débat dans des clashs solitaires pendant que lui vise plus haut : le succès, le leadership artistique… et l’argent.

🚨DAMSO attaque BOOBA dans l’intro « Impardonnable » de son nouvel album BĒYĀH.



« JE TE LAISSE LA COURONNE JE PRENDS LE ROYAUME ET PRENDS LES VRAI SOMME » pic.twitter.com/BhwcjO0FBo — AllTimeRap (@AllTime_Rap) May 29, 2025

Comme souvent, Booba n’a pas laissé passer. Le Duc de Boulogne a répliqué sur Instagram avec une story cinglante :

"J’aime quand ils font semblant de m’ignorer mais sont rongés de l’intérieur…"

Une phrase lourde de sens, qui pourrait relancer une embrouille que l’on croyait terminée depuis la rupture entre les deux artistes.

Booba vient déjà de réagir à l’attaque de Damso ptdrrr pic.twitter.com/KYKezWxbxg — SHEFI🇫🇷 (@Shefi__94) May 29, 2025

Alors, le clash Booba vs Damso va-t-il repartir de plus belle ? En tout cas, cette fois, Damso a décidé de répondre, et il l’a fait avec la manière : en musique, sur un album puissant, dense et travaillé. L’histoire continue… et le public est déjà prêt pour la suite.