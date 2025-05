Booba s'acharne sur Damso et Gazo

Alors que la sortie de "Beyah" se rapproche, le Duc continue le pressing sur ses adversaires.

Le moi de mai n'est pas toujours le plus actif dans le rap français, avec tous les jours fériés et les rappeurs qui partent en vacances. Mais cette semaine, ça devrait bouger un peu quand même puisqu'on va enfin avoir droit à une sortie attendue par les fans depuis des mois (voire des années) : "BĒYĀH", le dernier album de Damso, va sortir ce vendredi 30 mai. Un album teasé depuis longtemps, qui va venir clore la carrière d'une très grosse tête d'affiche du rap FR. Mais évidemment, Booba a décidé d'accentuer le pressing sur son ex-protégé, et il en a même profité pour balancer des taquets à Gazo.

Ce n'est un secret pour personne : depuis le départ de Damso du 92i, les deux rappeurs ne s'entendent plus du tout. Le Duc a d'ailleurs expliqué sa vision des choses sur cette affaire dans l'émission CKO : il accuse son ancien poulain d'avoir pris la grosse tête, mais aussi d'avoir pris des décisions artistiques sans le consulter, ce que Booba a vécu comme un manque de respect. Forcément, il a décidé de profiter du fait qu'on parle beaucoup de Damso en ce moment pour l'allumer sur les réseaux sociaux.

J'ai écouté le projet. À vous fans de William soyez là pour lui après la sortie. Il va avoir besoin de vos épaules et de beaucoup de tendresse. C'est notre enfant on va prier pour lui. Le chemin est long et le temps est un allié de taille mais un ennemi redoutable... 🏴‍☠️⚔️ pic.twitter.com/Pv5lMa0US9 — Booba (@booba) May 23, 2025

B2O affirme avoir écouté l'album de Damso, et visiblement, ça ne lui a pas plu. Il demande même aux fans du rappeur de le soutenir puisque la période qui arrive s'annoncerait compliquée pour Dems. Dans un autre post sur Twitter, Booba a décidé de tacler l'artiste belge qui a posté un long message de remerciement à ses fans sur ses réseaux sociaux. Le Duc résume tout ce message par un "En gros il vous explique qu'il a flopé", bien sale.

En gros il vous explique qu'il a flopé. 🕳️ pic.twitter.com/ctktWTv62e — Booba (@booba) May 25, 2025

Ça aurait pu s'arrêter là, mais Booba était en forme ce weekend (ou alors, il s'ennuyait et passait beaucoup trop de temps sur les réseaux), et il a aussi décidé de balancer quelques tacles à Gazo. On le sait, le rappeur de BSB est souvent moqué pour son élocution en interview, et le Duc a posté une fausse interview de Gazo pour France Inter dans laquelle ce dernier s'explique comme s'il était un philosophe. En légende, il a écrit : "Tu vois quand tu veux", bien ironique, comme souvent avec B2O. Ça fait plaisir de retrouver des trolls du Duc en mode drôle, il avait un peu perdu son humour dernièrement...

Bref, on commence à avoir l'habitude : ça tire à tout va. Et si jamais Damso fait 3 fois les ventes de "Ad Vitam Aeternam" (ça a peut de chances d'arriver, mais c'est possible), Booba dira que c'est parce que Dems a triché. On commence à connaître la méthode !