Booba s'acharne contre Les Flammes

Le Duc a même annoncé à tous ceux qui ont participé à la cérémonie qu'ils n'ont plus leur place à son concert.

Comme vous le savez sans doute, la cérémonie des Flammes 2025 a eu lieu cette semaine et les artistes qui ont fait l'année musicale 2024 ont eu droit à leur récompense. C'était l'occasion de voir tout le game en mode "défilé", avec leurs plus belles sapes, mais évidemment, comme toujours, il y a des mécontents. Ceux qui n'ont pas été invités ou récompensés, par exemple, mais aussi les éternels ronchons, comme Booba, qui a décidé de s'acharner contre la cérémonie et ceux qui y ont participé.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, B2O s'en est pris à la cérémonie et surtout aux participants. Spliff bien calé dans la bouche, l'ancien s'est laissé aller à exprimer son mépris, en critiquant "ceux qui sont venus montrer leur cul, ceux qui n'ont aucune actu". Plus sérieux, il a ensuite balancé un "j'crois y a aucun arabe", en voulant raviver les tensions entre les communautés. Il a aussi critiqué l'absence de Jul et Ninho alors qu'ils ont rempli le Stade de France. Il a aussi annoncé que celui qui a mis les pieds aux Flammes ne pourra "plus mettre les pieds à ses U Arena", prévues en fin d'année.

Comme pour chaque cérémonie de récompenses, il y a évidemment souvent des choses à redire. Mais de là à avancer de fausses informations, avec des accusations de racisme à peine voilées, c'est quand même étrange. On ne va pas insulter votre intelligence en faisant la liste des "arabes" présents à la cérémonie, mais allez chercher, et vous en trouverez plein (Nessbeal, Niaks, ...). On ne comprend pas trop le but de sa manœuvre en mentant ainsi, peut-être dans le but de faire le buzz et d'exciter les commentateurs sur les réseaux.

Quant à l'absence de Jul et Ninho, alors qu'ils ont rempli le Stade de France, la cérémonie des Flammes récompensaient les artistes sur ce qu'ils ont fait l'année dernière et non pas cette année, et c'est bien en 2025 que l'OVNI et NI ont rempli la plus grosse salle de spectacle de France. Et concernant leur année 2024, même si elle a été très solide, on ne peut pas non plus dire qu'il s'agisse de la meilleure année de leur carrière, ni en terme de chiffres, ni en terme de réussite musicale. C'est probablement pour cette raison que des artistes comme SDM, Werenoi, Tiakola ou SCH ont été les plus récompensés cette année dans le rap FR.

Evidemment, comme pour toute cérémonie de récompenses, des Césars jusqu'aux Victoires de la Musique, en passant par les Grammy ou les BET Awards, toutes les décisions des "juges" peuvent être soumises aux critiques. Ça mériterait un examen minutieux, catégorie par catégorie, même si on trouve clairement que l'édition 2025 des Flammes a visé plutôt juste, notamment dans les catégories "album rap de l'année", "morceau de l'année" et "album de l'année" qui sont finalement les plus prestigieuses.

Bref, on dirait bien que Booba s'ennuyait un peu à Miami et qu'il a voulu trouver un moyen de faire le buzz en surfant sur l'actu. Il faut lui reconnaître qu'il reste extrêmement doué pour ça ! Mais pas sûr que les fans de rap soient tous d'accord avec lui. Et vous, qu'avez vous pensé de cette édition 2025 des Flammes ?