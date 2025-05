Damso dévoile la tracklist complète de BĒYĀH !

Avec un feat ... avec l'IA !

Dans une semaine, Damso tirera sa révérence discographique avec la sortie de BĒYĀH, un album que beaucoup considèrent déjà comme l’aboutissement d’une carrière hors normes. Le rappeur belge, fidèle à son image de poète sombre et solitaire, boucle la boucle avec un projet aussi ambitieux que mystérieux. Ensuite ? Direction la liberté, à bord de son camping-car, pour explorer d’autres occupations artistiques.

Et cette transition a déjà commencé. En parallèle de son album, Damso a révélé R.E.M, son tout premier court-métrage, une œuvre visuelle qui accompagne BĒYĀH et retrace, à sa manière, les grands axes de sa carrière. Un projet qui divise : certains saluent la profondeur et l’audace du film, d’autres restent dubitatifs face à son côté énigmatique. Mais pour Damso, fan de Mylène Farmer, R.E.M est déjà une réussite — une suite est d'ailleurs en préparation.

Côté musique, le Dems vient enfin de lâcher ce que les fans attendaient avec impatience : la tracklist complète de BĒYĀH. Ce dernier album comptera 14 titres, avec deux featurings. Le premier, déjà annoncé, est avec Sarah Sey, sa collaboratrice de longue date. Le second, en revanche, fait beaucoup parler : un feat avec… l’I.A. Oui, vous avez bien lu. Alors, simple effet d’annonce ou véritable collaboration ? Damso va-t-il vraiment rapper avec ChatGPT ou une autre intelligence artificielle ? Le flou artistique reste entier, et sur les réseaux sociaux, les avis divergent.

Une chose est sûre : après un dernier album, “J’ai Menti”, accueilli de manière mitigée, Damso est plus que jamais attendu au tournant. Ce BĒYĀH s’annonce comme un testament musical, à la fois intime, futuriste et visionnaire. Reste à savoir si le public suivra Damso dans cette dernière odyssée, ou s’il laissera son héros partir seul, sur une route faite de bitume, de vers, et de silence.