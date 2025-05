Damso fan de Mylène Farmer !

Le rappeur prépare sa last dance avec son album "BEYAH"

Damso est en mode finish. Le 30 mai, il balance "BEYAH", un album annoncé comme le dernier de sa carrière. Un projet mystique, avec un seul feat, et une ambiance qui sent la conclusion. Histoire de marquer le coup, le rappeur a aussi lâché un court-métrage : "REM", diffusé gratuitement ce mardi 20 mai dans plusieurs salles. Le film promet de lever le voile sur les énigmes qui ont façonné son parcours, et plonger les fans à 100% dans son univers.

Mais ce n’est pas tout : Dem’s a aussi fait parler de lui à Cannes. Ouais, le mec était à la 78e édition du Festival, costard propre, regard intense. Et en passant sur le plateau de "C à Vous", il a lâché une révélation étonnante sur ses inspirations. L’artiste hors-rap qui le touche le plus ? Il lâche : Mylène Farmer.

"J’aime la rigueur de Mylène Farmer dans son travail, tout ce qu’elle fait dans sa carrière, sa voix et ses choix artistiques. Il y a une ligne directrice qui évolue, mais qui ne change pas énormément non plus : c’est beau."

Ce n’est pas la première fois que Damso cite la reine de la pop française. En 2019 déjà, dans l’émission "Vinyle", il disait :

"Sa voix… c’est comme si elle faisait l’amour avec la musique."

Un respect profond, presque spirituel. Et ça en dit long sur la direction artistique du Belge, toujours à contre-courant. Alors qu’on se prépare à lui dire adieu (ou pas ?), Damso rend hommage à une icône, loin du game, mais ultra influente pour lui.

"BEYAH" arrive. "REM" est dispo. Et Damso reste fidèle à lui-même : imprévisible.