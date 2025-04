Damso va sortir un film en rapport avec "BĒYĀH" !

Avec une intrigue originale... à la Damso !

Dans un mois tout pile, Damso pourrait bien tirer sa révérence avec ce qui s’annonce comme l’album d’une carrière, l’aboutissement d’un parcours hors norme. Depuis bientôt dix ans, le rappeur belge a marqué de son empreinte la légende du rap français, enchaînant les succès et les certifications avec chacun de ses projets, de "Batterie Faible" à "J’ai Menti". Et pour clore cette aventure en apothéose, "BĒYĀH", un album teasé depuis 2022, sortira le 30 mai prochain.

Mais avant de découvrir ce dernier chapitre, Dems nous offre une surprise de taille : un film ! Oui, vous avez bien lu. Avant l’album, on aura droit à un long-métrage inédit. Son titre ? "R.E.M". Une œuvre de 34 minutes qui viendra poser les bases de l’univers de BĒYĀH et faire monter encore un peu plus la température.

Un synopsis dystopique et visionnaire

Le pitch ? "Suite à un mystérieux phénomène appelé l’éclatement, l’ancien système monétaire est remplacé par le BĒYĀH, un réseau neuronal interconnecté, implanté directement dans le système nerveux des humains, où l’énergie, sous forme d’un liquide doré céphalo-rachidien, devient la nouvelle devise. Les interactions sociales sont la nouvelle économie et se négocient désormais à travers ce flux d’énergie sur le réseau, créant une société où ceux qui ont accès à une énergie forte dominent ceux dont l'énergie est faible. Mais tout bascule lorsque Ella Aster, la plus importante influenceuse du réseau BĒYĀH, est retrouvée morte, lors d’une soirée exclusive marquant le retour de Damso."

Avec ce projet, Damso semble vouloir repousser les limites du storytelling et de la musique, en nous plongeant dans un univers futuriste, à la croisée des chemins entre science-fiction et critique sociale.

Une sortie en salles juste avant l’album

Cerise sur le gâteau : "R.E.M" sortira le 20 mai 2025, soit dix jours avant la sortie de "BĒYĀH". Un coup de maître en termes de communication artistique et un vrai clin d’œil à l’époque de "Ipséité" ou "Lithopédion", où le rappeur multipliait les concepts et les surprises.

Récemment revenu sur le devant de la scène avec le morceau "Triple V" aux côtés de Werenoi et Ninho, Damso avait également attiré l’attention avec son titre pour le Sidaction. De quoi rappeler qu’il est toujours là, prêt à faire taire les critiques.

Et avec ce dernier son énigmatique lâché sur son site internet, difficile de ne pas être hypé. Tout porte à croire que Dems est prêt à refermer son histoire avec force, noirceur et maîtrise. Un retour sombre qui promet de marquer les esprits.