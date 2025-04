Werenoi est bien parti pour encore tout casser en 2024.

Plusieurs gros projets sont sortis cette semaine, avec notamment celui de La FOuine, mais c'est encore Werenoi qui risque de tout rafler avec "Diamant Noir", son nouvel album qu'il vient de dévoiler. Et pour pousser un peu la sortie, il a décidé de clipper le morceau "Triple V", en feat avec Damso et Ninho. Un casting 5 étoiles, et on peut dire qu'ils ont respecté les auditeurs, avec des couplets kickés (en grande partie), et bien salement.