Kendrick Lamar et SZA : leur concert à Minneapolis devient le plus rentable de l'histoire du rap

Les deux artistes sont sur un run incroyable depuis 2024.

Combien de temps peut durer une hype ? On n'en a aucune idée, mais à vrai dire, Kendrick Lamar et SZA semblent en train de repousser les limites. Evidemment, les deux artistes avaient déjà une très belle cote en 2023, mais depuis 2024 et la sortie de "Not Like Us", puis le show au Super Bowl du début d'année 2025, on a l'impression qu'ils sont passés dans une autre catégorie, celle des superstars mondiales. D'ailleurs, les deux artistes sont actuellement en tournée, et ça cartonne. Leur concert à Minneapolis vient d'ailleurs de battre un record.

Pas des records d'affluence, mais un record qui devrait intéresser ceux qui aiment les chiffres et les gros sous : le concert de Kendrick et SZA à Minneapolis, dans le cadre de leur nouvelle tournée, est devenu le plus rentable de l'histoire pour des artistes rap, avec un chiffre d'affaire de 9,1 millions de dollars.

🚨 Le concert de Kendrick Lamar & SZA à Minneapolis devient officiellement le concert le plus rentable jamais donné par un rappeur !



Il a rapporté 9.1 MILLIONS DE DOLLARS 🤯 pic.twitter.com/B3vQwQ28MB — WRLD (@wrld_mag) April 24, 2025

Une bonne nouvelle pour les deux artistes, même si on imagine que ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fans. Car si ces chiffres sont effectivement des records, c'est sûrement dû au fait que le prix des places devait être très cher, comme c'est le cas pour les concerts prévus à Paris au mois de juillet, avec des prix à 78 balles au minimum. D'ailleurs, il n'en reste déjà plus : désormais, c'est minimum 160 balles pour assister au show par les voies légales.

Mais bon, après tout, "c'est pour la culture" !