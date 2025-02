Kendrick Lamar et SZA en concert à Paris la Défense Arena en 2025 !

Le rendez-vous est fixé au 15 juillet 2025 et la billetterie ouvre bientôt ses portes !

Kendrick Lamar est clairement l'artiste rap US de l'année 2024. Même si son album est arrivé sur le tard, il aura fait pas mal de bruit, et ce n'est rien à côté du bordel provoqué par son diss track contre Drake, "Not Like Us", sacré de multiples fois aux Grammy Awards 2025. Mais vous connaissez K.Dot : un artiste généreux, qui aime partager la lumière, avec Black Hippy à l'époque, et dorénavant avec SZA, qu'il a invitée sur la scène du Super Bowl ce week-end. D'ailleurs, nouvelle information concernant le tandem SZA/Kendrick : les deux seront sur la scène de Paris La Défense Arena en juillet 2025 !

C'est en effet la news qui vient de tomber de manière totalement imprévue : Kendrick Lamar et SZA seront tous les deux en concert à La Défense Arena, le mardi 15 juillet prochain. La billetterie en ligne, quant à elle, ouvrira ses portes le jeudi 13 février à partir de 9h du matin, et vu la hype qui entoure K.Dot depuis plusieurs mois maintenant, on vous conseille d'être vifs car les places risquent de partir en un rien de temps.

𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬 📣 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒓𝒊𝒄𝒌 𝑳𝒂𝒎𝒂𝒓 & 𝑺𝒁𝑨 débarquent à Paris La Défense Arena le 15 juillet prochain pour leur 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒖𝒓 !!



Inscris-toi à l’alerting : https://t.co/IkJnWCJltT



Prévente le 13 février à 9h

Mise en vente le 14 février à 9h pic.twitter.com/HULltJd0cD — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) February 10, 2025

Comme pendant le Super Bowl, on imagine que Kendrick Lamar et SZA joueront leurs morceaux communs, comme "Luther", issu de la BO de "Black Panther", ou encore "All The Stars", ou "30 for 30". Mais peut-être que cette annonce de concert commun cache aussi une autre annonce, celle d'un projet commun, au-delà de leur tournée "Grand National Tour". On vous en parlera dès qu'on aura plus d'infos !