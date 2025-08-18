Kanye West bientôt de retour avec son documentaire "In Whose Name?"

Le rappeur et producteur vient de dévoiler un teaser pour son documentaire qui approche à grands pas.

Depuis quelques semaines, on savoure enfin le fait de pouvoir parler de Kanye West sans aborder de sujets polémiques. Alors qu'il a passé l'année 2025 à dire des trucs antisémites, misogynes, et à jouer aux nazis, il a récemment un peu refait parler de lui pour la musique, notamment grâce à son projet avec le fils de Diddy. Désormais, il le dit lui-même : il en a fini avec l'antisémitisme, et sera bientôt à l'honneur d'un documentaire, "In Whose Name?", dont le teaser vient d'être dévoilé.

Un documentaire qui s'annonce un peu particulier, puisqu'il va retracer six ans de la vie de Kanye West, une vie bien remplie et bien mouvementée. D'autant plus que le documentaire a été filmé lors de son divorce avec Kim Kardashian, et couvre également ses frasques antisémites des dernières années, ainsi que des moments où Ye se comportait très bizarrement en public. C'est un tout jeune réalisateur, Nico Ballesteros, qui se cache derrière la caméra, lui qui n'avait que 18 ans lorsqu'il a commencé à filmer les coulisses de la vie de Kanye.

Dans le teaser dévoilé en fin de semaine dernière, on voit Kanye West aborder le sujet de sa santé mentale, refuser de prendre ses médicaments, se disputer avec Kim Kardashian, mais aussi de grands moments de la carrière de l'artiste polémique, comme un de ses Sunday Services, ou encore le moment où il avait décidé de porter son t-shirt "White Lives Mater". Bref, un documentaire qui s'annonce vraiment intéressant pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne Ye, et comment il gère au quotidien son trouble bipolaire.

Car la santé mentale est un sujet qui revient extrêmement souvent dans le teaser, à l'intérieur duquel on entend Kanye West déclarer qu'il préférait "être mort qu'être sous traitement". L'œuvre sortira en salle le 19 septembre 2025 !