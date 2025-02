Grammy Awards : Kendrick Lamar au top, découvrez le palmarès complet

Comme prévu, "Not Like Us" de Kendrick Lamar est entré dans l'histoire pendant les Grammy Awards 2025.

Ce weekend, toute l'attention du monde de la musique était tournée vers la 67ème cérémonie des Grammy Awards. Une édition 2025 assez mouvementée et très éclectique, pendant laquelle on pouvait même retrouver un groupe français : les métalleux de Gojira, qui ont même remporté le Grammy Awards de la meilleure prestation metal de l'année pour leur show pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Mais évidement, ce qui nous intéresse à Générations, ce sont les artistes rap. A ce jeu là, c'est évidement Kendrick Lamar qui a brillé le plus fort, avec "Not Like Us" qui a littéralement tout raflé.

On avait prévenu un peu plus tôt la semaine dernière : "Not Like Us" était bien partie pour rentrer dans l'histoire, en devenant le premier diss track de l'histoire du rap US à remporter un Grammy. Comme prévu, le morceau a cartonné pendant la cérémonie, il a remporté pas moins de 5 Grammy Awards dans les catégories suivantes : meilleur morceau rap, meilleure performance rap, meilleur clip vidéo, enregistrement de l'année et meilleur morceau de l'année.

Carton plein pour Kendrick Lamar donc, qui atteint les 22 Grammy remportés pendant sa carrière. Mais ce n'était pas le seul artiste rap à avoir été mis à l'honneur pendant la cérémonie : Doechii a également remporté le Grammy du meilleur album rap de l'année avec l'excellent "Alligator bites never heal". SZA, quant à elle, a gagné le Grammy de la meilleure chanson RnB avec "Saturn".

Chris Brown, lui, a encore ajouté un Grammy à sa collection, celui du meilleur album RnB pour "11:11 (Deluxe)". Enfin, Beyoncé n'est pas en reste, elle qui a remporté le titre du meilleur album country de l'année avec "Cowboy Carter", de l'album de l'année, mais aussi celui de la meilleure performance country en duo, pour "II Most Wanted" avec Miley Cyrus. Bref, nos artistes préférés ont tout cassé aux Grammy cette année, on les félicite ! Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.