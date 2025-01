Kendrick Lamar invite SZA pour rapper avec lui au Super Bowl

On aura donc droit à un concert quasiment 100% TDE.

Le choix de Kendrick Lamar pour performer à la mi-temps du Super Bowl a fait couler beaucoup d'encre de puis plusieurs semaines. Car le show aura lieu à la Nouvelle-Orléans, chez Lil Wayne, et même si le rappeur n'est plus au top de sa forme, il est une véritable star chez lui. Mais maintenant, c'est acté et ça commence à être accepté par tous. Alors qu'on est à quelques jours du grand événement, Kendrick Lamar a visiblement préparé une surprise pour tous ceux qui vont regarder le show à la mi-temps : SZA sera de la partie !

Un show 100% TDE

Ce n'est pas étonnant de retrouver la chanteuse sur scène en compagnie de Kendrick Lamar. On rappelle que les deux artistes ont longtemps été sur le même label, et ils ont même quelques feautrings en commun au compteur. Une rumeur d'EP commun entre les deux artistes a même vu le jour à la fin de l'année dernière. On aura donc un concert de mi-temps qui sera labellisé "100% Top Dawg Entertainment", le label qui a fait éclore Kendrick aux yeux du monde.

Même si K.Dot a quitté le label il y a quelques années, il y reste très attaché et beaucoup d'artistes encore signés là-haut restent ses grands potes. On espère d'ailleurs que SZA ne sera pas la seule artiste TDE à monter sur scène : on adorerait voir Schoolboy Q, Jay Rock et Ab-Soul venir eux aussi, pour reformer les Black Hippies comme à l'époque.

Mais ce qu'on aurait encore plus préféré, c'est que Kendrick Lamar invite Lil Wayne à le rejoindre...