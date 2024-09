Kendrick Lamar fera le show à la mi-temps du Super Bowl

C'est encore Compton qui gagne avec Kendrick !

Rap et Superbowl : ça matche fort

Jusqu'à il y a encore même pas 5 ans, voir du rap lors du show qui se déroule à la mi-temps de chaque Super Bowl relevait du miracle. Alors que cette musique était devenue numéro 1 dans le monde, les instances continuaient de faire les frileux quand ils choisissaient les artistes qui viennent à la mi-temps pour assurer le show : Justin Timberlake, Lady Gaga, Madonna, Coldplay, ... Tout ça manquait un peu de vitamines, mais depuis 2022 et le concert légendaire de Dr. Dre, Snoop Dogg et toute la clique à Los Angeles lors du Super Bowl, ça y est, les rappeurs sont enfin reconnus à leur juste valeur. Pour l'édition 2025, c'est Kendrick Lamar qui aura la lourde tâche de faire le show à la mi-temps.

Un vrai changement de statut

C'est la deuxième fois qu'on verra K.Dot sur la scène à la mi-temps du Super Bowl, puisque Dr. Dre avait eu l'excellente idée de l'inviter à performer avec lui il y a 3 ans pour la même occasion. Cette fois, Kendrick Lamar sera visiblement tout seul (même si on espère pour lui qu'il a prévu des danseurs pour occuper l'espace), la mission s'annonce donc un peu plus difficile mais on fait confiance à "King Kunta". Contrairement à 2022, le rappeur ne sera pas à domicile puisque le match de la finale aura lieu à la Nouvelle Orléans, en Louisiane.

Ça ne devrait pas être un problème pour Kendrick Lamar, habitué à être performant dans toutes les conditions, même si pour le coup, on se questionne sur le choix du rappeur : il y a quelques rappeurs très compétents en Louisiane, à commencer par Lil Wayne, qui aurait pu mieux représenter leur coin lors du show. Cependant, K.Dot n'a pas volé son statut de nouveau roi du rap game, lui qui a bataillé pendant tout le début d'année 2024, avec ce clash contre Drake, pour asseoir sa suprématie dans le rap game US. Avec ce show légendaire programmé le 9 février 2025, date à laquelle se déroule le Super Bowl LIX, il peut définitivement être couronné numéro 1 de sa génération !