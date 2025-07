Gims parle du feat avec la belle-fille de Trump et met les choses au clair : "Le downfall c'est pas pour maintenant"

Gims est sur toutes les lèvres en ce moment. L’ancien membre de la Sexion d’Assaut enchaîne les succès et s’impose plus que jamais comme une figure incontournable du paysage musical francophone. Son dernier carton ? Le titre "Air Force Blanche", un banger en collaboration avec Jul, qui fait déjà parler dans toute la sphère rap.

Toujours plus ambitieux, celui qui a récemment lancé un défi à Niro n’hésite pas à montrer qu’il est prêt à tout pour rester au sommet. Une attitude qui fait sourire certains… comme Booba, avec qui Gims est en clash depuis maintenant plusieurs années. Mais si l’on parle aujourd’hui de lui, ce n’est pas uniquement pour sa musique.

Récemment, une rumeur pour le moins surprenante a commencé à circuler : Gims aurait prévu un feat avec Lara Trump, la belle-fille du président américain Donald Trump. Une information qui a rapidement secoué les fans, beaucoup y voyant un bad buzz potentiel, tant l’association semblait improbable… voire ridicule.

Face à l’agitation, Gims a pris la parole en story Instagram pour mettre les choses au clair :

Un message clair, net et sans bavure. L’artiste en a également profité pour répondre à ses détracteurs, qui prédisent régulièrement sa chute :

"Bien tenté, mais le downfall c’est pas pour maintenant, il nous reste encore beaucoup à accomplir, alors j’en profite pour remercier les cavaliers qui me suivent depuis le début et ceux qui nous rejoignent. Je vous promets qu’on finira sur une bonne note et en beauté.

Je suis déjà mort, vous ne pouvez donc rien contre moi."