"Not Like Us" de Kendrick Lamar bat un nouveau record légendaire !

Kendrick Lamar vient d'atteindre un nouveau sommet.

Mais où va s'arrêter ce titre ? "Not Like Us" de Kendrick Lamar pulvérise un nouveau record historique ! Le phénomène de l'été 2024 ne cesse d'impressionner. Le titre de Kendrick Lamar vient d'atteindre un nouveau sommet en devenant le diss track le plus écouté de tous les temps sur Spotify !

📈 « Not Like Us » de Kendrick Lamar devient le diss track le plus streamé de tous les temps !



Avec plus de 651 millions de streams, le titre surpasse « Hit ‘Em Up » de 2Pac sur Spotify.pic.twitter.com/q4sZHlA3S5 — Ventes Rap (@VentesFRap) August 12, 2024

Avec plus de 647 millions d'écoutes, le morceau surpasse désormais l'emblématique "Hit 'Em Up" de 2Pac qui culminait à 641 millions de streams. Cette performance exceptionnelle propulse "Not Like Us" au rang de diss track le plus populaire de l'histoire du streaming.

Issu de l'affrontement entre Kendrick Lamar et Drake, "Not Like Us" a rapidement conquis le public dès sa sortie le 4 mai 2024. Le titre a battu de nombreux records en un temps record : 100 millions de streams en seulement 9 jours, le morceau rap le plus écouté en 24 heures sur Spotify, et le premier single rap à atteindre la 1ère place du Billboard Hot 100 en 5 jours de classement. Inarrêtable.