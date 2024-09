Drake évoque la suite du clash face à Kendrick Lamar

Selon le canadien, c'est loin d'être fini !

L'année 2024 a été rythmée par plusieurs événements majeurs niveau rap, mais celui dont on a le plus parlé, pendant longtemps, c'est le clash qui opposait Drake à Kendrick Lamar, qui s'est ensuite étendu à quasiment tout le reste du rap game. Un clash qui avait démarré tout doucement, lors d'un featuring de K.Dot sur un morceau de Future et Metro Boomin, et qui s'est terminé par un rap game mis à feu et à sang pendant plusieurs semaines, et une victoire de Kendrick Lamar. Du moins pour le moment.

Car Drake n'entend pas laisser Kendrick s'en tirer aussi facilement. En effet, le rappeur canadien a utilisé un faux compte Instagram (appelé "Finsta" par la presse people britannique), pour faire passer plusieurs messages et notamment publier une vidéo. Une suite d'images dont les premières sont extraites du film de John Woo sorti en 1987, "A Better Tomorrow", qui a même inspiré le titre d'un album du Wu-Tang Clan en 2014. Ensuite, on retrouve également un autre extrait de vidéo, bien plus lourde de sens.

new posts by Drake's finsta account alluding to Round 2/Game 2 👀



a picture of 'A Better Tomorrow' 1987 movie



and the iconic 2004 Pistons Rasheed Wallace interview



"yall put it on the front page, back page, middle of the page... we will win Game 2"



they went on to beat the… pic.twitter.com/36CfjQcIDA — SOUND (@itsavibe) August 26, 2024

Il s'agit de l'interview de Rasheed Wallace, joueur de basket des Pistons en 2004, et qui déclare après un match perdu contre les Pacers en finale de Conférence : "vous pouvez l'écrire en première page, sur la page arrière, au milieu de toutes les pages même : nous allons gagner le game 2". Une déclaration pleine de confiance, d'arrogance et d'ego, et qui avait été prémonitoire pusique effectivement, les Pistons ont fini par remporter ce fameux "Game 2", et même la finale des playoffs cette année là.

Le parallèle avec el rap game n'est pas difficile : Drake fait très certainement allusion au clash etre lui et Kendrick Lamar, et s'il est visiblement admis par tout le monde qu'il a perdu le premier match, il ne compte visiblement rien lâcher, et on a déjà hâte d'entendre ce que le canadien a préparé pour relancer les hostilités.