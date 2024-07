Drake : les 5 plus gros clashs de sa carrière

En 15 ans de rap game, Drake a eu le temps de se faire quelques ennemis.

On vient donc de boucler cette première moitié de l'année 2024, et on a déjà les noms des rappeurs américains qui ont occupé le devant de la scène du game : Kendrick Lamar et... Drake. les deux artistes, qui sont deux des plus gros rappeurs du moment, ont rythmé l'année avec leur clash, qui a passionné l'ensemble du monde du rap. D'ailleurs, le rap game a globalement pris parti, en faveur de Kendrick, officialisant le statut de Drake en tant que "le mec fort qu'on adore détester". Car ça n'est pas la première fois qu'on s'attaque à Drizzy, lui qui occupe le trône des ventes depuis plus de dix ans désormais. C'est donc le moment idéal pour faire le point sur toutes les fois où Drake s'est fait prendre à parti, avec cette liste des 5 plus gros clashs du rappeur Canadien.

Chris Brown

C'est le tout premier gros clash de Drake, et peut-être celui qui a été le plus médiatisé. Il faut dire que l'histoire est folle, et qu'on pourrait presque en faire un film : deux artistes numéros 1 des ventes à tour de rôle, qui s'embrouillent à cause... d'une femme (et surtout, à cause de leur égo). Une embrouille qui va s'amplifier, d'abord sur les réseaux sociaux, avant d'exploser en boîte de nuit à New-York, le 13 juin 2012. Au programme, bagarre musclée et jets de bouteilles dans la boîte de nuit, avec pour conséquence la blessure à l'oeil de Tony Parker, forcé de porter un masque pendant toute la durée des Jeux Olympiques de Londres 2012 qui ont suivi. A côté de ça, au niveau sentimental, Chris Brown et Rihanna ont fini par se séparer, après que le chanteur ait tapé sur Riri. Et en ce qu concerne Drake, il s'est pris un énorme vent par la belle alors qu'il essayait de l'embrasser sur scène. Plus de raisons de s'embrouiller donc...

Kendrick Lamar

Le clash de Drake le plus spectaculaire, puisque ça a littéralement mis le feu aux poudres dans tout le rap game. On se serait presque crus de retour à l'époque de la guerre entre la East Coast et la West Coast, même si pour le coup, Drake s'est retrouvé bien isolé, avec pas grand monde dans son camp. Le clash commence, bizarrement, par un compliment de J.Coel et Drake, sur leur feat "First Person Shooter", dans lequel Cole dit que lui, Drizzy et K.Dot forment le "Big 3" du rap US. La réponse de Kendrick n'a pas tardé : il n'y a pas de big 3, il y a juste lui, et les autres derrière. Après ça, les esprits se sont échauffés et Kendrick et Drake ont sorti diss track sur diss track. Drizzy a été très inventif, en ayant recours aux voix de Tupac et Snoop Dogg (grâce à l'intelligence artificielle) pour insulter son rival. K.Dot aura été plus "cash", avec des (fausses) accusations de pédophilie lancées contre Drake, et surtout, un morceau, "Not Like Us", qui fait désormais partie de ses plus gros succès de toute sa carrière. Si K.Dot a remporté ce clash haut la main, il a aussi prouvé une chose : Drake était bien le numéro 1 du game, et le seul fait de l'attaquer avec un morceau de qualité moyenne suffit à vous faire du buzz.

Kanye West

Probablement le clash le plus gênant, car un des deux participants a une santé mentale plutôt fragile et que l'autre est en pleine possession de ses moyens (on vous laisse deviner qui est qui). Ça créé forcément un déséquilibre, même si pour le coup, Kanye West n'est pas celui qui est sorti perdant de cette histoire. Le clash est aussi très gênant parce qu'il sort d'absolument nulle part : les deux artistes ont collaboré pendant presque dix ans avant de se prendre la tête, tout ça pour une instru payée par Drake (2 millions apparemment) que Kanye ne lui a jamais envoyée, celle du titre qui est plus tard devenu "Lift Yourself". Yeezus est même allé jusqu'à dire que Drake l'avait menacé lui et sa famille (alors qu'il est le rappeur le moins gangster du game), bref, on voit bien que Kanye avait visiblement un gros problème d'égo vis à vis de Drake, qui était déjà le numéro 1 des ventes à l'époque. Ils ont bien essayé de se réconcilier pour le concert de soutien à Larry Hoover, mais Kanye a immédiatement recommencé à le critiquer pendant les semaines qui ont suivi. Depuis, Drizzy semble avoir lâché l'affaire, c'est probablement la meilleure attitude face à quelqu'un d'instable.

Pusha T

Le clash le plus saignant de toute la carrière de Drizzy (et probablement de celle de Pusha T également), et probablement celui qui aura fait le plus de mal au rappeur canadien pour le moment (le clash avec Kendrick n'est pas encore totalement fini). Un clash dont les racines remontent à très loin, aux années 2010 plus précisément, puisque Pusha T et les Clipse étaient alors en conflit avec Lil Wayne et Birdman, qui étaient à l'époque les mentors de Drake dans le rap game. Drizzy a eu la mauvaise idée de prendre les patins de ses grands, en attaquant Pusha T dans un morceau, ce qui n'était pas une bonne idée. King Push a répliqué, en douceur d'abord, avec "Infrared" en 2018, en parlant notamment du fait que Drake a recours au service d'un ghostwriter pour ses morceaux. Drake répond avec "Duppy Freestyle" et pense avoir gagné, mais c'était avant que Pusha T ne réplique encore avec "The Story of Adidon", morceau dans lequel il révèle la paternité cachée de Drizzy, ainsi que le fait qu'il ne s'occupe pas de son gosse. Des informations probablement récoltées auprès de Kanye West... Coup dur pour Drake, qui ne s'en est jamais vraiment remis, avec une image de "lover" désormais bien assombrie.

Rick Ross

Le clash le plus triste de la liste, parce qu'il concerne deux artistes qu'on aime beaucoup, et surtout, deux artistes qui s'aimaient beaucoup, car Drizzy et Rozay ne se sont quasiment pas lâchés depuis leurs débuts dans le game. Déjà en 2010, ils cartonnaient avec "Aston Martin Music", puis on les a revus en feat à de nombreuses occasions : "Pop That", "No New Friends", "Stay Schemin'", on sentait que les deux rappeurs s'entendaient bien. Mais Rick Ross a profité du clash de Kendrick Lamar avec Drizzy pour s'engouffrer dans la brèche et se mettre lui ausis à attaquer le canadien. On ne connait pas toutes les raisons de ces attaques (il y en a eu plusieurs en 2024), mais apparemment, Drake est accusé d'être un faux frère, parce qu'il aurait envoyé les flics chez French Montana pour l'empêcher de sortir un morceau sur lequel il était en feat. Drake, lui, a répondu en disant que tous les morceaux "numéro 1" de Rick Ross étaient des feats avec lui. Un ex-maton qui accuse un ex-acteur d'être un "fake-ass nig*a", décidément, le Rap US renferme bien des surprises !