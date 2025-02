Damso fait un retour aux sources avec un morceau à la "Batterie Faible" !

D'autres sons arriveront sur son site dans les prochains jours !

Il vient de mettre tout le monde d'accord ! Alors que son dernier album "J'ai Menti" a été beaucoup critiqué par les internautes et par son ancien mentor Booba malgré le succès commercial, ce projet a été considéré comme le moins abouti du Dem's.

Les reproches ? Depuis quelques années, beaucoup sont sortis du train Damso, regrettant l'époque de "Batterie Faible" ou d'"Ipseité", où ce dernier mêlait des prods très sombres avec des flows et punchs percutants, ce qui lui avait valu une réputation d'un des meilleurs rappeurs de sa génération.

Alors que son prochain album "BĒYĀH" approche à grands pas, le rappeur belge continue ses sessions en studio et a enregistré pas mal de sons. Sur sa story Instagram, il a décidé de faire plaisir à ses fans en balançant sur son site internet les morceaux qui ne seront pas retenus pour son prochain album.

🚨 DAMSO annonce LA SORTIE de NOUVEAUX MORCEAUX sur son SITE WEB !!



Cela concernera les sons qui ne sont pas utilisés pour l’album. pic.twitter.com/0Z54G6Ou4g — Kultur (@Kulturlesite_) February 18, 2025

Et le premier extrait est sorti ce 18 février, et là tous les fans sont unanimes : ils veulent ce Damso bien violent et sombre, celui qui découpe une prod. Cet extrait prouve une fois de plus que le Dem's est encore à son prime même en 2025 ! Voici l'extrait, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Perso on veut ce morceau dans les plateformes de streaming au plus vite !