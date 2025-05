Damso : Les avis divergent sur son film "R.E.M" : "J'ai rien compris"

C’est la dernière ligne droite pour Dem’s. À quelques jours de la sortie de son très attendu album "BEYAH", prévue pour le 30 mai, le rappeur belge a décidé de surprendre son public avec une œuvre visuelle inédite : "R.E.M", un court-métrage énigmatique censé introduire les thématiques de son nouveau projet.

Connu pour son univers sombre, poétique et introspectif, Damso reste fidèle à lui-même. Grand fan de Mylène Farmer, il n’a jamais caché son admiration pour les artistes qui cultivent le mystère et l’ambiguïté. Avec "R.E.M", projeté ce mardi 20 mai dans de nombreuses salles à travers la France, l’auteur de QALF a encore frappé fort. Les cinémas étaient pleins à craquer, témoignant de l’attente presque fiévreuse autour de son nouveau disque.

Mais si l’esthétique du film a bluffé les spectateurs, le message, lui, a divisé.

Certains fans ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour tenter d’expliquer la vision de Damso. Pour eux, le film est à lire comme un rêve éveillé, une plongée dans l’inconscient où l’absurde côtoie le symbolisme visuel, loin des schémas narratifs classiques :

« En vrai je vous explique R.E.M de Damso. Ici il s’agit de rêve et non de réalité. Les rêves sont très souvent illogiques et pas vraiment structurés, et c’est ce que Damso présente avec peu de dialogues , beaucoup de visuels , comme des flashs . Il faut voir mais pas avec les yeux. »

Une interprétation qui séduit les plus fidèles de l’artiste, d’autant que la bande originale du film a été largement saluée pour sa qualité sonore et son ambiance immersive.

En vrai je vous Explique REM de Damso.



Ici il s'agit de rêve et non de réalité.

Les rêves sont très souvent illogiques et pas vraiment structurés et c'est ce que Damso présente avec peu de dialogue beaucoup de visuels comme des flashs et il faut voir mais pas avec les yeux #Dems pic.twitter.com/bqibC8upky