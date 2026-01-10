Clairement, on est absolument à terre en entendant cette rumeur de la mère de Blueface qui avait une relation "secrète" avec Shaquille O'Neal. Vraiment, quelle famille !

On le sait : Blueface est un peu fou. Et ça ne date pas d'aujourd'hui : depuis le début de sa carrière, le rappeur a cumulé les frasques. Mais ce n'est pas forcément que de sa faute : même s'il est membre des Crips et qu'il a une vie bien mouvementée, sa famille est aussi complètement folle. Notamment sa mère, qui était à deux doigts de se battre avec la nouvelle meuf de Blueface lors de la soirée organisée pour sa libération. Et aujourd'hui, on apprend que la mère du rappeur aurait également eu une aventure avec... Shaquille O'Neal !

Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est la mère de Blueface elle-même qui a dévoilé cette information, qui n'avait pourtant pas vocation à devenir publique a priori, lors d'un live Instagram. D'ailleurs, de son côté, le basketteur continue de dire que ce n'est jamais arrivé. Mais Klarissa, la maman du rappeur, a donc révélé qu'elle aurait eu une relation avec la star du basket.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette dame affirme avoir eu une relation amoureuse et intime avec le "Superman", un des nombreux surnoms du colosse le plus célèbre de l'histoire de la NBA. Klarissa affirme notamment qu'à l'époque où elle était enceinte de Blueface, Shaquille O'Neal n'était pas la seul star à lui tourner autour : Ice Cube, lui aussi, aurait succombé au charme de la maman.

A la place de Blueface, on hésiterait entre la fierté d'avoir été à deux doigts d'être le fils de Shaq, et l'inquiétude devant la différence de gabarit entre notre maman et Shaquille O'Neal, ce qui peut créer quelques secousses dans l'intimité...