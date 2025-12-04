Blueface forcé de séparer sa mère et sa meuf qui allaient se battre

C'est vraiment devenu n'importe quoi la scène rap US : des daronnes qui se battent en public avec la meuf de leur fils, on est où là ? Blueface a l'air bien entouré...

En ce moment, il y a beaucoup de rappeurs qui rentrent en prison, alors quand il y en a un qui sort, forcément, ça fait plaisir. Même si on a l'impression qu'il va y retourner rapidement, comme c'est le cas pour Blueface... Le rappeur de Los Angeles a été libéré le 2 novembre dernier, après avoir passé plus d'un an en taule pour n'avoir pas respecté sa conditionnelle au sujet d'une ancienne affaire d'agression. Mais lors de sa soirée de "bienvenue" à LA, les choses ont dérapé et le rappeur a dû intervenir pour séparer une bagarre entre sa mère et sa meuf...

Oui, vous avez bien lu, les mamas et même les tantines sont devenues des bagarreuses en 2025. Le soir du 2 décembre, une soirée était organisée par Blueface et le streameur N3on pour souhaiter un bon retour au rappeur dans sa ville natale. Et TMZ a mis la main sur des images assez drôles, avec la mère de l'artiste, Karlissa Harvey, qui marchait devant la petite amie de Blueface, Nevaeh Akira. Et d'un coup, la daronne se retourne et commence à parler très mal à la petite amie, avec des gestes assez menaçants.

On sent que la baffe de la daronne a failli partir, et Blueface, ainsi que plusieurs autres amis à lui, ont été forcés d'intervenir pour les séparer et calmer les choses. Heureusement, ça a fini par se tasser et Karlissa Harvey a ensuite posté plein de messages pour expliquer que tout allait bien avec la petite amie de son fils, et qu'il y avait juste eu un malentendu.

N'empêche, menacer de filer des baffes pour un malentendu, en faisant intervenir des gens pour les séparer, l'entourage de Blueface n'a vraiment pas l'air d'être apaisé, et ça ne nous étonnerait pas de le voir encore tremper dans des histoires qui vont lui saboter sa carrière ou son image...