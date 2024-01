Blueface et Soulja Boy mettent fin à leur clash

Mais l'un deux veut quand même se battre.

On est possiblement sur une fin de clash entre Blueface et Soulja Boy. Après plusieurs semaines de clash, les deux rappeurs ont trouvé un terrain d'entente après un appel téléphonique partagé sur les réseaux. On y entend Blueface affirmer "avoir gagné" après avoir réussi à obtenir des excuses de la part de Soulja, qui lui aurait même proposé de lui envoyer 1.000$ pour passer à autre chose. Et si Blueface accepte d'enterrer la hache de guerre, il veut malgré tout maintenir leur bagarre prévue depuis quelque temps déjà.

"J'ai encore gagné ! J'ai entendu Soulja Boy s'excuser. Cette m*rde était vraiment respectueuse. [...] Tu peux garder ta petite monnaie mais je veux toujours la bagarre. Tu me l'as promis non ? Alors on va faire ça comme des gentlemen et passer à autre chose. Je ne veux même pas d'argent, j'en ai assez gagné pour le reste de l'année."

Blueface accepted Soulja Boy’s apology but said he still needs that “fade.”

Rapidement après le début de leur embrouille en décembre dernier, les deux rappeurs s'étaient mis d'accord pour se rencontrer et régler ça avec un vrai combat, comme Blueface l'a aussi fait avec NLE Choppa récemment. Problème : Soulja Boy n'est jamais venu au rendez-vous donné par son opposant qui l'accuse maintenant d'avoir totalement fui la bagarre. Depuis la situation est restée plus ou moins au point mort, jusqu'à ce fameux appel téléphonique. Et même s'ils semblent vouloir passer à autre chose, on a quand même l'impression que cette histoire est loin d'être finie...