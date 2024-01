Blueface et NLE Choppa vont régler leur beef sur un ring de boxe

Il semble y avoir déjà des problèmes dans l'arrangement du combat…

Blueface et NLE Choppa s'échangent des coups en ligne depuis plusieurs jours après avoir accepté de se battre l'un contre l'autre. Le jeudi 4 janvier, NLE Choppa a lancé un défi ouvert à Blueface, qui l'a accepté : "Boxons Blueface. Que la personne qui peut organiser un combat de boxe de célébrités à Vegas me contacte dès que possible. Il est invaincu contre les femmes, je ne vais pas respecter un mec qui a levé la main sur l’une d’elles de toutes façons !" Le rappeur faisait référence à la vidéo sortie il y a quelques mois dans laquelle on voyait Blueface violemment frapper sa petite amie de l’époque, Chrisean Rock.

Blueface says NLE Choppa is trying to get out of boxing matchhttps://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/fDc0WhUV1q — HipHopDX (@HipHopDX) January 6, 2024

Cependant, il semble qu'il y ait déjà des problèmes dans l'arrangement puisque Blueface a partagé un faux flyer du combat en ligne et a affirmé que son adversaire se retirait déjà : "Parce que je ne veux pas me disputer". Le gars commence à mettre les choses en place, comme 'Attendez, je n'ai pas négocié les termes de l'accord'. Comme quoi ?"

En réponse, NLE Choppa a tenu à clarifier la situation, à sa manière : "C'est moi qui t'ai demandé de te battre", a déclaré Choppa. "Tu as posté un flyer et nous n'avons rien négocié. Il dit : 'Oh, tu dis que tu ne veux pas te battre, tu te dégonfles'. Non, je dis juste, pourquoi tu as mis mon visage sur un flyer avec tout un site web, alors tu fais de la publicité mensongère."