Un extrait de son album "Swag 6".

Soulja Boy nous fait découvrir son amour pour l’argent dans son nouveau clip "Get That Money". Cette vidéo d’une durée d'environ trois minutes met en avant le goût du chanteur pour les belles choses notamment : les voitures, l’argent, les accessoires de luxe, une belle maison… la liste est longue et le rappeur aime se faire plaisir.