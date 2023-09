Lil Baby envoie un diss song à Blueface

C'est une embrouille qui prend de plus en d'ampleur. Depuis quelques mois, Lil Baby et Blueface s'envoient régulièrement des petites piques sur les réseaux. Tout est parti d'une conversation entre Baby et Chrisean Rock, l'ex petite-amie et baby mama de Blueface. Ce dernier n'aurait pas apprécié que son ancienne chérie se rapproche d'un autre rappeur, même s'il ne semblait pas y avoir de sous-entendus dans leur conversation.

Quoi qu'il en soit depuis toute cette histoire, les deux artistes ont du mal à se supporter. Pour piquer son adversaire, Lil Baby se filmait tout récemment en boite de nuit avec l'extrait de l'un de ses morceaux inédits en fond sonore dans lequel on entend clairement le nom de Blueface.

Il n'a pas fallu très longtemps avant que Blueface ne réagisse, clashant à son tour Lil Baby, lui-aussi dans un extrait inédit relayé sur ses réseaux sociaux.

"Lil Baby thought he knew me, how you let another grown man feel up on your booty. // Lil Baby croyait me connaitre, comment tu peux laisser un mec plus âgé toucher ton c*l ?"