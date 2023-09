Lil Baby prend la parole après la fusillade à son concert

Dans ces moments-là, difficile de trouver quoi dire...

Le Rap US continue d'être le théâtre d'actes violents, impliquant souvent des armes à feu. Et si, jusqu'ici, on avait surtout vu beaucoup de rappeurs visés directement par des gangsters, cette fois c'est en plein milieu de la foule, pendant un concert de Lil Baby, que le drame a eu lieu. Une fusillade a éclaté lors du show du rappeur à Memphis le 7 septembre, et elle a causé au moins un blessé grave qui a dû être transporté en soins intensifs. Sur des vidéos, on a notamment pu voir Lil Baby quitter rapidement la scène quand ça commence à partir en vrille.

On n'avait pas eu de nouvelles du rappeur depuis son départ de la scène, mais c'est désormais chose faite puisqu’il a pris la parole via ses réseaux sociaux pour faire quelques annonces, qui, on l’espère, apaiseront un peu les fans choqués présents ce soir-là. Dans sa story, Lil BaBy déclare que "à cause des événements imprévus qui ont eu lieu à Memphis la nuit passée, je n'étais pas capable de donner aux fans le meilleur de moi-même. Un remboursement complet sera proposé à ceux qui étaient présents ce soir".

Il a également fait un message similaire via son compte Twitter. Pour ce qui est de la victime des coups de feu, il s'agirait de CEO Jizzle, cousin de Young Dolph, le rappeur emblématique de Memphis assassiné il y a peu de temps. Il est donc possible que tout ça soit lié, même si, comme l'auteur des coups de feu est toujours en cavale, les motivations restent difficiles à cerner. Décidément, le rap aux states devient de plus en plus dangereux...