50 Cent est le rappeur new-yorkais le plus streamé sur Youtube de l'année 2025

Pour la troisième année consécutive, 50 Cent reste le rappeur new-yorkais le plus streamé de l'année 2025, une performance assez folle alors qu'il y a quand même eu de gros projet made in NYC.

On a tendance à minimiser un peu l'impact de 50 Cent dans le rap US actuel. Car il faut dire aussi que ça fait un bout de temps que le boss de G-Unit ne sort plus grand chose, avec des morceaux qui deviennent très rares, et pas forcément aussi impactant que ce qu'il faisait par le passé. Mais son importance dans le game est toujours capitale, entre tous les films/séries/Docu qu'il produit, mais aussi ses classiques des années 2000, indémodables. D'ailleurs, en 2025, il reste le rappeur new-yorkais le plus streamé sur Youtube.

Comment est-ce possible, alors que dans la même année, on a par exemple eu droit à un album de Cardi B, "Am I The Drama ?", qui a plutôt bien fonctionné ? On n'a pas de vraie réponse, mais la piste al plus sérieuse, c'est que les classiques de 50 Cent sont toujours d'actualité et continuent d'être très streamés, surtout sur Youtube, puisque la plupart des gros hits de 50 Cent ont tous des clips assez qualitatifs. D'ailleurs, s'il est le rappeur de NYC le plus streamé sur Youtube, c'est aussi parce que les utilisateurs de Youtube ont tendance à être un peu plus âgés que ceux de TikTok, ou ceux qui consoemment toute leur musique via Spotify.

Et comme 50 Cent est un rappeur un peu à l'ancienne, ce serait donc logique de le voir mieux performer sur les plateformes où on retrouve le plus d'anciens. Au total, il aurait engrangé plus de 1,9 milliards de streams sur l'année via la plateforme, une vraie grosse performance. Il est aussi possible que le buzz autour du documentaire de Diddy ait bien reboosté ses morceaux. Parmi les autres rappeurs new-yorkais qui font partie du top 10 des plus streamés, on retrouve donc Nicki Minaj, Cardi B, Jay-Z, Pop Smoke, 6ix9ine, French Montana, A£AP Rocky, Lil Tecca et Notorious BIG.

En tout cas, félicitations à Fifty, toujours au top en 2025 !