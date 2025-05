Theodora avec Jul, Luidji, Chilly Gonzales pour sa réédition "Mega BBL"

Après le carton de "Bad Boy Lovestory", Theodora va frapper un grand coup à la fin du mois de Mai.

Si on devait mettre en avant une découverte parmi les artistes féminines de cette saison 2024/2025, on doit évidemment parler de Theodora. La chanteuse, géniale interprète de "Kongolese sous BBL", a d'ailleurs été sacrée "Révélation féminine de l'année" lors de la toute récente cérémonie des Flammes qui a eu lieu cette semaine. Et c'était une évidence, puisqu'elle a rapporté une vague complètement nouvelle en hexagone (même si ça faisait déjà des années que les Caraïbes dansent dessus). La chanteuse ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle vient d'annoncer une réédition !

Car son morceau phare, "Kongolese sous BBL", était extrait d'un album nommé "Bad Boy Lovestory", qui a aussi très bien fonctionné. Sorti en Novembre 2024, le projet été évidemment porté par le tube dont on a parlé plus haut, mais contient également d'autres titres qui ont très bien marché. On imagine que Theodora a l'envie d'aller chercher une plus grosse certification et de continuer à faire monter sa hype, raisons pour lesquelles elle vient d'annoncer une réédition pour son album, qui sortira le 30 mai 2025.

Une réédition sur laquelle on va retrouver pas mal de très gros noms de la musique, tous genres confondus. Notamment Luidji, mais aussi Jul, deux artistes qu'on connait bien, mais aussi d'autres un peu plus inattendus comme Chilly Gonzales, compositeur virtuose qui touche à tous les genres, ou encore Juliette Armanet, chanteuse de variété française sauce disco-pop. On retrouvera également la rappeuse BB Trickz, et la chanteuse Jahlys. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler, ça s'annonce varié et intéressant.