Diddy : à son retour de prison, il se fait ovationné par ses codétenus !

Une scène totalement surréaliste.

Alors ça, on ne l'avait pas du tout vu venir ! La saga Diddy continue de défrayer la chronique, et visiblement, l’histoire est loin d’être terminée. Plus besoin de présenter l’affaire Diddy tant les rebondissements s’enchaînent à une vitesse folle. Et cette fois-ci, c’est carrément derrière les barreaux que le producteur a fait parler de lui.

Le mercredi 2 juillet, la justice a enfin rendu son verdict : acquitté pour les accusations de trafic sexuel et de racket, Sean Combs a toutefois été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Une nuance qui change tout… ou presque.

En effet, malgré cet acquittement partiel, sa sortie sous caution a été refusée dès le lendemain. Résultat : Diddy a été renvoyé directement en prison, laissant derrière lui les flashes des tribunaux pour retrouver les néons blafards des cellules.

Et c’est là que tout a basculé dans l’inattendu. À son retour en détention, l’artiste a reçu un accueil surréaliste : une standing ovation de la part de ses codétenus ! L’information, pour le moins insolite, a été confirmée par son avocat principal Marc Agnifilo, qui a confié :

"Ils ont tous dit : Nous ne voyons jamais personne qui bat le gouvernement. Il va bien. Il se rend compte qu’il a des défauts comme tout le monde, sur lesquels il n’a jamais travaillé. Il est passionné dans tout ce qu’il entreprend. Je pense qu’il a fini par comprendre qu’il a des défauts et qu’aucune gloire ni fortune ne peuvent les effacer. On ne peut pas les masquer."

Un moment à la fois fort, émouvant et totalement déroutant, qui illustre à quel point l’aura de Diddy reste intacte, même dans l’ombre des barreaux. Une nouvelle page s’ouvre dans ce feuilleton judiciaire déjà plus incroyable que bien des scénarios hollywoodiens. Et visiblement, même derrière les murs d’une prison, l’homme reste une légende vivante.